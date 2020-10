Thalía imita a Britney Spears con atuendo rojo de látex

Thalía se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales debido a que constantemente comparte detalles de sus ratos de diversión y ocio con divertidas publicaciones.

TikTok es la red preferida de la mexicana para mostrar su día a día en casa, ya sea con la familia o con sus amigos, con clips cortos a los cuales le ha sabido invertir creatividad, tiempo y bastante estilo.

En esta ocasión, la cantante publicó un TikTok inspirado en Britney Spears y en su éxito Oops!... I Did It Again, donde aparece bailando al ritmo de este mismo y con un atuendo similar al que utilizó la princesa del pop en el videoclip.

La cantante de 49 años se mostró ataviada con un look de látex rojo unido a un par de botas extra largas del mismo material.

El diseño constó de un minivestido con paneles descubiertos sobre el pecho, en los costados y el la parte alta de la espalda; tuvo varios detalles de lazos y resortes negros que unieron la entretela de barzos, pecho y sobre la falda. Las botas tuvieron un toque similar con los lazos.

La celebridad lució su eterna juventud destacada con maquillaje en tonos rosados: labios rosas, sombras moradas, pestañas negras y blush color durazno; su cabello en corte bob lució peinado con raya en medio y ligeras ondulaciones.

De forma divertida, pero glamurosa, la intérprete de A quién le importa presumió sus mejores pasos de baile imitando la coreografía de Spears.

Bajo el video escribió: “Mi papada es lo más Britney Mood, #BritneySpears”.

Aunque pareciera que Thalía disfruta de mucho tiempo libre, en realidad ha estado ocupada en los últimos días con el lanzamiento de su más reciente trabajo de estudio Ten Cuidao en colaboración con Farina.

En redes sociales le hizo promoción al sencillo y reveló algunos adelantos del video hasta que este se publicó en YouTube.

También se ha enfocado en lanzar otros trabajos empresariales y comerciales como su actual fragancia Thalía Sodi Diamond Petals, el cual es una creación inspirada en el otoño y aromas preferidos de la cantante.

En Instagram le hizo promoción escribiendo:

“Descubre mi fragancia del mes Diamond Petals. Con notas de sándalo, toronja y vainilla, esta fragancia tiene el aroma perfecto para transicionar al otoño”.

Asimismo se ha mantenido ocupada con los episodios de Latin Music Queens, un reality show que hizo con Farina y Sofía Reyes y que ahora se transmite semanalmente en Facebook Watch.

El proyecto, el cual pretende mostrar la vida real de las estrellas latinas bajo los escenarios, inició sus primeras fases de creación antes de la pandemia y se fue desarrollando en los últimos meses. Cuenta con la producción de Thalía y de su esposo Tommy Mottola.

Mira las mejores fotos de la mexicana en este enlace.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí