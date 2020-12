Thalía se luce en leggings al practicar yoga en Miami

La cantante Thalía Sodi disfrutó de una sesión de yoga con vista a la playa desde su lujoso condominio en Miami, Florida.

Para su sesión, la también actriz utilizó una blusa blanca holgada sin mangas y unos leggings cortos de color negro con el que delineó sus piernas tonificadas.

Thalía lució su rostro sin maquillaje y peinó su cabellera castaña en un chongo alto y abultado.

Foto: Grosby Group

Para no tener ningún obstáculo en su rutina, la intérprete de No Me Acuerdo se mantuvo descalza.

El lujoso inmueble de la actriz y su esposo Tommy Mottola se encuentra en una de las torres residenciales del Four Seasons del Suf Club en Surfside. Según The Real Deal, la pareja pagó 8 millones de dólares por la propiedad.

A través de Instagram, la mexicana dio muestra de su perfecto equilibrio y gran flexibilidad durante su sesión de yoga. En múltiples ocasiones la celebridad logró cargar todo su peso con los brazos.

Ayer, Thalía mostró a sus seguidores el lugar favorito de ella y de Tommy Mottola para comprar pastelillos en Miami: El Brazo Fuerte Bakery.

La empresaria se ha mantenido muy activa pues acaba de sacar a la venta una colección de paletas de sombras llamada "Thalía X Motives Besos". El nuevo maquillaje de Thalía está disponible en Estados Unidos y otras partes del mundo en tiendas online.

Además, la cantante lanzó una nueva versión de la canción Feliz Navidad para festejar las fiestas de fin de año.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Thalía.

