Vanessa Hudgens se encuentra en Escocia para las grabaciones de la tercera entrega de The Princess Switch, producida en colaboración con Netflix.

Y ante el gélido clima invernal y las nevadas que han estado azotando el país británico, la actriz se propuso elevar la temperatura con una fotografía suya en traje de baño.

Hudgens de 32 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que aparece ataviada con un revelador traje de baño negro de tipo bodysuit, con escote profundo en V y cuello halter.

Al look añadió, un par de pendientes de oro redondos, una larga chamarra negra con capucha, botas lunares color verde limón combinadas con una bandana sobre su cabello rizado.

Presumió su belleza destacada con labial nude, sombras sobre los párpados y blush bronceado en los pómulos.

Posó para la cámara de forma coqueta, recargada en un muro de piedra y con la nieve blanca a sus pies.

Bajo la publicación, la celebridad de High School Musical dejó saber que su outfit, y en general su sesión en la nieve, estuvo inspirada en la modelo de alta costura Jasmine Sanders, conocida como la Barbie Dorada que posó hace unos días en la nieve para la campaña publicitaria de Moschino.

“Yo ví a @goldenbarbie vistiendo un traje de baño en la nieve, así que usé un traje de baño en la nieve”, escribió bajo la publicación con más de 1.2 millones de likes obtenidos al instante.

En los últimos días la actriz ha estado compartiendo su estadía en Escocia a través de sus stories de Instagram, en sus últimas publicaciones se dejó ver disfrutando de la nieve en South Queensferry, una ciudad al oeste de Edimburgo.

También compartió imágenes del set de grabación completamente lleno de nieve “Mira toda esta nieve fresca”, escribió sobre un clip corto.

Según The Sun, Vanessa llegó a Escocia desde Navidad con su madre y hermana, la familia completa se hospedó en un hotel de lujo cercano a los sets de grabación, pero había estado viajando constantemente a Los Ángeles.

Y fue justo durante estos viajes que la actriz confirmó su relación con el jugador de las Grandes Ligas, Cole Tucker, mientras era vista en medio de citas románticas.

Los informes apuntan que comenzaron a salir en noviembre, pero decidieron revelar su amor en Año Nuevo.

La protagonista y productora de Princess Switch terminó su romance con el actor Austin Butler en Halloween de 2019 después de casi ocho años de relación.

Poco después de ponerle fin al noviazgo ella se enfocó a su carrera como actriz y productora, pero en una entrevista dijo que estaba abierta a recibir de nueva cuenta al amor si se presentaba la oportunidad.

“Sé lo que quiero y pienso, si alguien entra en escena y puede darme todas esas cosas, entonces genial, no importa si están en el ojo público o no, en todo caso, yo prefiero que no lo sean, pero ya veremos”.