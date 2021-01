Vanessa Hudgens ‘enciende’ Instagram con bikini blanco en la playa

Vanessa Hudgens recordó sus vacaciones en la playa con una publicación hecha en redes sociales donde se muestra disfrutando del mar y del caluroso clima de Turcos y Caicos.

La actriz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un throwback del último viaje que hizo a la playa antes de la pandemia por coronavirus.

En él, Vanessa se muestra ataviada con un diminuto traje de baño blanco de dos piezas compuesto por un sostén de cuello halter a juego con un pequeño bikini de hilo.

La estrella de High School Musical se mostró glamurosa con múltiples collares y cadenas de oro, además de pendientes rectangulares y amplias gafas solares de diseñador.

Lució una apariencia sencilla con su cabello moreno peinado en un moño alto con mechones rizados sobre la frente y maquillaje en tonalidades bronceadas, con labial nude y mejillas con colorete.

Durante todo el video se mostró sonriente y relajada, al ritmo de una canción electrónica.

“Llévame de vuelta”, escribió en el pie de publicación con casi medio millón de reproducciones.

Sus recientes actividades en la red social se producen en medio de afirmaciones sobre su nueva relación amorosa que sostiene con el jugador de las Grandes Ligas, Cole Tucker, después de haber salido por más de siete semanas.

La actriz de 32 años y el beisbolista de 24 años fueron vistos por primera vez en una cita romántica en Los Ángeles en noviembre pasado.

Para finales de noviembre Hudgens fue vista haciendo un viaje en carretera a Phoenix para encontrarse con Tucker. Fue hasta las celebraciones de Año Nuevo que formalizaron su noviazgo, según reveló una fuente cercana a Vanessa a E! News.

La protagonista y productora de Princess Switch terminó su romance con el actor Austin Butler en Halloween de 2019 después de casi ocho años de relación.

Poco después de ponerle fin al noviazgo ella se enfocó a su carrera como actriz y productora, pero en una entrevista dijo que estaba abierta a recibir de nueva cuenta al amor si se presentaba la oportunidad.

“Siento que al final del día, se trata de tener fundamentos similares y querer las mismas cosas. En realidad no soy quisquillosa”, dijo en su momento.

“Sé lo que quiero y pienso, si alguien entra en escena y puede darme todas esas cosas, entonces genial, no importa si están en el ojo público o no, en todo caso, yo prefiero que no lo sean, pero ya veremos”.