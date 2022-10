Video. ¿Jack Sparrow está de regreso? Captan a Johnny Depp con look como pirata

¿Jack Sparrow está de vuelta? Así lo creyeron los fanáticos de Johnny Depp luego de que se viralizara un video del actor con un look similar al del pirata.

Este fin de semana se compartió un video en redes sociales donde Depp, de 59 años, fue captado luciendo un estilo similar al icónico personaje de Piratas del Caribe mientras saludaba a una fanática.

En el video se puede escuchar a Deep conversando con su admiradora Christine Kelly fingiendo la voz y el estilo del pirata, incluso se presentó y comenzó a hablar sobre el ron pronunciando las palabras arrastradas y haciendo los característicos gestos del personaje.

Depp accedió a imitar al pirata más querido del cine por petición de la admiradora y de su hijo que la acompañaba en el especial momento.

Pero eso no fue todo, Johnny se lució vestido con conjunto negro desgastado, compuesto por pantalones oscuros, una camisa de cuadros remangada, un chaleco negro, un paliacate en la cabeza, múltiples brazaletes, anillos y collares, así como una mascada atada en el cuello.

Lo único que hizo la diferencia en su nuevo look y el estilo del Capitán Jack Sparrow fue su rostro totalmente afeitado, ya que hasta el cabello lo lució suelto con mechones enredados por debajo de la pañoleta.

Su rostro limpio de vello puso en duda la identidad del actor, ya que hubo usuarios que creyeron que en realidad se trataba de un imitador.

En otro video compartido por la misma fanática se muestra a Johnny Depp entrando a un amplio comedor para saludar a Kelly que, con lágrimas en los ojos y sentada en una silla de ruedas se apresura a abrazarlo.

Luego de que ambos videos se hicieran virales en redes sociales, los fanáticos y otros internautas elogiaron al actor por tomarse el tiempo de visitar a la mujer de edad avanzada y por esforzarse en caracterizarse como el personaje.

“¡Que humano tan maravilloso es nuestro Johnny!”, “Esta es la cosa más dulce que he visto en mi vida. JD siempre es tan bondadoso. Amor completo por Johnny Depp. Esto es tan conmovedor” y “Siento lo mismo Christine. Johnny es un ángel y está lleno de amor, me alegro de que hayas podido compartir eso con él”, fueron algunos comentarios que recibió Christine.

Anteriormente el actor ya había llamado la atención por su nuevo look sin barba ni bigote.

No se sabe si en realidad Depp regresará como Jack Sparrow para la franquicia de Piratas del Caribe, ya que Disney lo descartó para continuar con las películas por el juicio de difamación contra Amber Heard y otras acusaciones de violencia doméstica.

Una fuente le dijo a Poptopic que Disney está interesado en tener de vuelta a la celebridad a través de un acuerdo de hasta $300 millones de dólares.

Asimismo, la empresa quiere hacer la película número seis de la franquicia y planea producir una serie derivada para Disney Plus sobre Jack Sparrow.

“El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean 6 y una serie derivada de Disney Plus sobre los primeros años de vida del Capitán de The Black Pearl”, reveló el insider.

En medio de la polémica batalla legal contra Amber Heard, Johnny Depp dijo que no volvería con Disney debido a que no lo apoyó durante las acusaciones y que, por el contrario, lo vetaron de la franquicia en 2018.