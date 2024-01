La influencer Wendy Guevara habló de la golpiza que recibió su amiga Paola Suárez, del grupo de "Las Pérdidas", por parte de su novio con quien se acaba de comprometer y aseguró que ella y sus otras compañeras ya estaban enteradas del incidente desde las primeras horas de este miércoles.

La ganadora del reality "La Casa de los famosos" grabó el momento en que estaba en el hospital junto a su amiga a quien mostró con fuertes golpes en el rostro y aseguró que por respeto a ella no podía hacer comentarios.

En su transmisión, Wendy aseguró que quería trasladar a Paola a un hospital privado para que le hagan una cirugía ya que tiene el tabique de la nariz desviado y un hematoma en el ojo.

"Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene desviado todo el tabique entonces necesita una cirugía en la nariz pero hasta que ella se desinflame", dijo Wendy.

Y destacó que Paola no quiere ir a una clínica privada porque no tiene dinero.

"Nosotros ahorita nos la queremos llevar a un hospital pea que esté más tranquila porque ahorita está en un hospital general regional de Guanajuato y entonces acá hay mucha gente que quiere entrar y verla.

Nosotras vamos a pagar la clínica particular aunque ella no quiere porque dice que no tiene dinero , pero nosotros lo pagamos, porque necesitamos saber si no se lastimó su córnea del ojo y trae todo el tobillo hinchado, pero ella no quiere irse", reiteró.

La influencer aseguró que su amiga sí va a demandar a su novio, y esperarán a que llegue el Ministerio Público al hospital para tomar la declaración.

"Paola va a demandar hermanas, sí va a poner una denuncia. Gracias a todos por preocuparse porque hay todo un desmadre en los medios", finalizó.