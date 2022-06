Winona Ryder habla de la depresión que sufrió al romper con Johnny Depp

A más de tres décadas de su noviazgo, la actriz Winona Ryder habló de la relación que tuvo con Johnny Depp y de lo complicada que fue esa ruptura para su salud mental.

La pareja se conoció en 1989, durante el estreno de una película en la ciudad de Nueva York. El protagonista de Pirates of the Caribbean contó que fue amor a primera vista.

Los actores comenzaron a salir a inicios de los noventas, dos meses después de su primer encuentro, cuando Winona tenía 17 años y Depp 26. Tan sólo cinco meses después se comprometieron, pero nunca llegaron a casarse.

En esa época, su romance saltó a la pantalla grande y en 1990 protagonizaron el largometraje Edward Scissorhands. Johnny Depp incluso se tatuó el nombre de la actriz.

Sin embargo, el también músico confirmó en 1993 que se había separado de Winona Ryder y luego modificó su tatuaje a “Wino forever”.

La estrella de Stranger Things habló en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar de su relación con Depp, quien acaba de pasar por un juicio de difamación por parte de su exesposa Amber Heard, quien aseguró que el actor la golpeaba.

Winona aseguró que Johnny siempre fue muy respetuoso con ella y jamás la maltrató durante los años que compartieron juntos. “Fue muy diferente a lo que se dice. Él nunca, nunca, fue así conmigo. Nunca abusó de mí”, declaró a la revista.

Además, la celebridad de 50 años afirmó que ella sólo conoció a un hombre bueno, amoroso y protector con las personas que ama. Incluso dijo que nunca lo vio comportarse de forma violenta contra alguien en el pasado.

No obstante, la ruptura del noviazgo y de su compromiso llevó a la actriz a una profunda depresión.

Winona Ryder reveló que pasó por un momento Girl, Interrupted, en referencia a la cinta que protagonizó en 1999, donde una joven debe lidiar con problemas de salud mental y debe internarse en un hospital psiquiátrico por un intento de suicidio.

“Recuerdo que interpretaba a un personaje que termina torturado en una prisión chilena (en La casa de los espíritus). Veía sus moretones y cortes falsos en mi rostro y recuerdo que me miré y dije: Esto es lo que me estoy haciendo por dentro”, expresó.

La celebridad afirmó que tuvo un terapeuta increíble que la ayudó a salir de la depresión y a cuidarse más.

