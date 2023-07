La cantautora mexicana Danna Paola agregó ocho ciudades a las previstas en su primera gira por Estados Unidos, que arranca el 11 de agosto en San José (California) y concluye el 21 de septiembre en Las Vegas (Nevada).

Además, según informó este jueves la productora LiveNation, se programó para el 26 de agosto una actuación en Toronto (Canadá) que no tenía prevista.

Las nuevas paradas de la "XT4S1S Tour USA" son Sacramento, San Antonio, Nashville, Charlotte, Filadelfia, Silver Springs, Denver y Las Vegas.

Después de más de 20 presentaciones en México, sus fans en EU podrán corear y bailar sus canciones favoritas, incluyendo "XT4S1S", "1Trago", "Sodio", "Mala fama" y "A un beso".

Danna Paola, quien lleva más de 23 años en la música, busca conquistar los escenarios de Estados Unidos con una gira que lleva el nombre del éxito lanzado en 2022.

En abril pasado lanzó "1Trago", con el cual obtuvo el mayor número de reproducciones del primer día para una canción en solitario de una artista mexicana en la historia de Spotify.

La cantante aprovechará esta noche el escenario en los Premios Juventud 2023, que se entregan en Puerto Rico, para dar a conocer en televisión este sencillo.

La artista cuenta con cinco nominaciones a esos premios en las categorías: "Female Artist On The Rise", "I Want More", "Couples That Blow Up My Social", "Best Fandom" y "My Favorite Trendsetter".

En esta nueva era, Danna Paola se presenta con una nueva faceta madura y auténtica de su personalidad al mismo tiempo que manteniéndose fiel a su esencia, señala el comunicado.

Después del arranque en San José (California), Danna Paola pasará por Houston, Irving y San Antonio (Texas), Inglewood (California), Nashville (Tennessee), Miami (Florida), Atlanta (Georgia), Charlotte (Carolina del Norte), Silver Spring (Maryland), Rosemont (Illinois), Nueva York, Filadelfia (Pensilvania), Denver (Colorado), Phoenix (Arizona), El Cajón (California) y Las Vegas (Nevada).