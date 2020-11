La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó a los consumidores del riesgo de consumir los suplementos alimenticios Core Essential Nutrients y el Immune Boost con vitamina D3, por implicar un riesgo para la salud.

La autoridad sanitaria identificó que ambos productos contienen hordenina HCI, un compuesto con efectos estimulantes, sin aprobación, que puede aumentar la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

La compañía Fusión Health and Vitality comenzó con el retiro de los lotes de ambos productos luego de recibir la alerta de la dependencia.

La FDA precisó que los lotes bajo advertencia de riesgo fueron producidos entre el 1 de febrero y 15 de abril de 2020. El Core Essential Nutrients se empaquetó en un frasco negro para mezclarse con agua, mientras que el Immune Bost se ofrece en un gotero.

Hasta el momento, la empresa no ha recibido quejas o notificaciones de “eventos adversos” relacionados con los suplementos alimenticios.

La hordenina tiene estimulantes similares a los que tienen las naranjas amargas, pero no se considera segura al tomarse por vía oral. De acuerdo con Web MD, además de empeorar la presión arterial alta, este compuesto incrementa el riesgo de desarrollar cálculos renales.

Fusion Health and Vitality debe notificar a todos sus clientes para que devuelvan los productos para su destrucción.

Los consumidores también pueden contactar a la compañía en el número 1 888 964 5327, de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

