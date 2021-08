La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó a la población por la contaminación con toxinas en una marca de alimento para perros y gatos, vinculada con la muerte de 130 animales.

La agencia sanitaria identificó una serie de infracciones en varias plantas de la empresa Midwestern Pet Foods y muestras de comida seca para perros con altos niveles de aflatoxina, que son toxinas producidas por el moho Aspregillus flavus, que crece en el maíz, el trigo y la cebada.

Hasta el corte del 9 de agosto, la FDA identificó más de 130 muertes y 220 casos de enfermedades en animales por el consumo de este producto.

Las primeras irregularidades se detectaron en la planta de Midwestern en Oklahoma, luego de que se reportaron enfermedades y muerte de perros y gatos que habían comido las croquetas.

Los niveles considerados aceptables de aflatoxina en alimentos para mascotas es de 20 partes por billón, pero en las muestras analizadas por la FDA se detectaron niveles de hasta 558 partes por billón.

Entre los síntomas de la intoxicación por aflatoxinas se encuentra la pérdida de apetito, vómito, tinte amarillento en los ojos, diarrea, lentitud y en algunos casos puede causar la muerte.

La FDA hizo un llamado a los dueños de mascotas para que ya no los alimenten con la comida seca de Midwestern Pet Foods.

Today, FDA posted a corporate-wide warning letter to Midwestern Pet Foods, Inc. after inspections of its manufacturing sites revealed violations that likely contributed to the illness or death of hundreds of dogs. https://t.co/JC9PKiHY4c pic.twitter.com/5UQxEl4lv9