Alimentos que no deben comer los gatos, según los especialistas

Los gatos, al igual que los perros y otras mascotas, son miembros de nuestra familia, por lo que es normal que queramos mimarlos a cada rato, en especial durante la comida.

Como amos, debemos saber qué le damos en la boca a nuestros gatos y las probabilidades existentes de que les haga daño o los intoxique.

Hay algunos alimentos y golosinas que pueden presentar graves riesgos a su salud, dicen los expertos de Pets WebMD, como ciertos alimentos de consumo humano que pueden exceder o limitar las cantidades de vitaminas o minerales, entre otros compuestos, que los gatos necesitan en sus dietas diarias.

“Los gatos tienen requerimientos nutricionales específicos que deben ser satisfechos por su dieta”, señala el Servicio de Nutrición Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de Missouri.

“La forma más sencilla y conveniente de satisfacer los requisitos de un gato es proporcionarle una dieta comercial completa y equilibrada, formulada por un nutricionista veterinario certificado o una persona con un doctorado en nutrición”, añade.

Alimentos que tulos gatos no deben consumir nunca

Atún

Los gatos, al ser quisquillosos con la comida, pueden rechazar un pedazo de carne o su misma comida para agasajarse con una lata de atún. Sin embargo, los especialistas señalan que los alimentos preparados para uso humano pueden llegar a desnutrir a los gatos ya que no tienen los suficientes nutrientes que necesitan para mantenerse sanos. Asimismo, este tipo de pescado puede ocasionarles intoxicación por mercurio.

Cebollas y ajo

La cebolla, sin importar la presentación o si está cruda o cocida, puede descomponer los glóbulos rojos y provocar anemia. Por su parte, el ajo es más potente que la cebolla, lo que significa que puede enfermar de forma grave a los gatos hasta significarles la muerte.

Productos lácteos

Ya sea leche, yogur o quesos, los productos lácteos pueden producirles diarrea ya que la mayoría de los gatos son intolerantes a la lactosa y su sistema digestivo es incapaz de procesar los productos lácteos.

Alcohol

Cualquier bebida o alimento con alcohol es peligroso para los gatos, esto se debe a que el alcohol tiene los mismo efectos en el hígado y el cerebro que en los humanos. Una cucharadita de alcohol puede matarlos.

Chocolate

Al igual que con los perros, el chocolate puede ser letal para los gatos. El agente elemento peligroso es la teobromina que se encuentra en todo tipo de chocolate, incluido el blanco.

Los chocolates más peligrosos son el amargo y el chocolate para hornear sin azúcar. Algunos de los malestares que llegan a presentar los gatos con el chocolate incluyen temblores, convulsiones, ritmo cardíaco anormal, hasta conducirlos a la muerte.

Carne, huevos y pescado crudos

Estos alimentos pueden contener bacterias que les cause intoxicación alimentaria. El pescado crudo tiene una enzima que destruye la tiamina, que es vitamina B esencial para los gatos. Entre otras cosas, el pescado crudo causa problemas neurológicos graves, convulsiones y el coma.

Comida para perro

Quizá un bocado de vez en cuando de alimento para perro no causa problemas; no obstante, la comida para perros no sustituye a la de los gatos ni tiene los mismos nutrientes y elementos que necesitan los gatos como vitaminas o ácidos grasos.

Si los gatos consumen estos alimentos, pueden desarrollar una desnutrición grave.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí