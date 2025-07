Si entre tus planes está tener tu propio hogar este 2025 y conseguir una casa barata, pero no tienes crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no te preocupes ya que existe una alternativa para adquirir una vivienda para aquellos mexicanos que no están dados de alta en dicho organismo. Te contamos lo que puedes hacer y los requisitos que debes cumplir.

Actualmente, comprar una casa y tener tu propio hogar no es fácil: los precios de las viviendas son elevados ya que al menos debes contemplar una inversión de alrededor de un millón de pesos para conseguir un departamento o casa que se ajuste a tus necesidades y las de tu familia.

Por otro lado, el papeleo y los trámites pueden dificultar el proceso, por lo que varias de las personas interesadas prefieren dejar de lado su sueño de tener su casa propia.

A pesar de que el Infonavit apoya con créditos para obtener una casa barata no todas las personas tienen acceso a este beneficio ya que se necesita ser derechohabiente y tener una relación laboral vigente.

Para los mexicanos que no tienen Infonavit y quieren conseguir una casa en 2025 están las viviendas de Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la cual proporciona facilidades para obtener un inmueble, siempre y cuando los interesados cumplan con los requisitos solicitados.

¿Cómo comprar una casa sin Infonavit?

La forma más fácil y rápida de comprar una casa sin Infonavit es a través de la Conavi, organismo que busca garantizar el derecho de los mexicanos a una vivienda adecuada, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y rezago habitacional. Además, otorga subsidios directos, ya que apoya económicamente para adquirir una vivienda.

¿Cómo sacar una casa con Conavi?

De acuerdo con lo señalado por las autoridades de la Conavi, para conseguir una casa barata necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años y contar con dependientes económicos.

y contar con dependientes económicos. Tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos .

. No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste.

o Fovissste. No ser propietario de ninguna vivienda.

Presentar un comprobante de domicilio reciente.

Las viviendas construidas por la Conavi son de 60 metros cuadrados, con tres recámaras, y están pensadas para ofrecer comodidad y funcionalidad a las familias.