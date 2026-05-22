Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a robarse todas las miradas luego de reaparecer con un impactante bikini con el que presumió sus curvas y su figura de reloj de arena. Nuevamente, la exreina de belleza dejó a más de uno de sus seguidores con la boca abierta.

Una vez más, la pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa causó furor en las redes sociales, ya que tras varios días ausente, subió una serie de fotos en las que lució su belleza y presumió su día de descanso en una playa, de la cual no compartió ubicación.

La mujer, de 36 años, compartió en su cuenta de Instagram al menos tres imágenes en las que luce un bikini blanco, que combinó con un tipo kimono blanco y negro con flores; para protegerse del sol, utilizó una gorra color café con las letras “LA”.

Inmediatamente después de que comenzaron a circular las fotografías éstas se hicieron virales ya que los internautas comentaron lo espectacular que se ve y lo diminuta que es su cintura.

Foto: Instagram emma.coronel.official

Usuarios de plataformas como Instagram, TikTok y X aseguraron que Emma Coronel luce más estilizada y segura que nunca y más ahora que tiene en puerta varios proyectos en puerta, incluyendo que producirá y colaborará en una nueva serie sobre la vida de El Chapo, la cual será protagonizada por Rafael Amaya (conocido por su trabajo en la serie "El Señor de los Cielos").

La publicación de las fotos desató numerosas reacciones en redes sociales y provocó opiniones encontradas: mientras algunos usuarios aplaudieron que siga adelante con su vida, otros señalaron que la imagen que proyecta Emma Coronel contribuye a mantener estereotipos de lujo y glamour relacionados con el narcotráfico.

Foto: Instagram emma.coronel.official

En los últimos meses, Coronel ha mantenido mayor presencia en redes sociales y eventos, situación que ha despertado el interés mediático alrededor de su vida personal, sobre todo porque el público quiere conocer más acerca de la historia y relación que tuvo con el narcotraficante.