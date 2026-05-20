Sergio Mayer, diputado federal y actor, sorprendió la noche de este martes al renunciar a su militancia de Morena, luego de la controversia generada por su ingreso a La Casa de Los Famosos a inicios de año.

A casi tres meses de haber sido expulsado del reality, de acuerdo con El Universal, Mayer presentó su solicitud ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena argumentando que esta "obedece a diversos motivos de carácter personal".

Asimismo, el actor solicitó: "la cancelación de mis datos personales que obren en cualquier registro de este instituto ".

Cabe recordar que la tensión entre Sergio Mayer y la dirigencia de Morena, la cual estaba lidereada en ese momento por Luisa María Alcalde, inició luego de que en febrero de este año la Cámara de Diputados aprobara otorgarle al legislador licencia por tiempo indefinido.

Sergio Mayer reveló en redes sociales, entrevistas y medios de comunicación que a partir del 17 de febrero estaría participando en La Casa de Los Famosos, programa que lo mantuvo bajo el escrutinio público 24/7.

Hecho que fue cuestionado, ya que había "pausado" su cargo como diputado federal para buscar ganar el reality. Una de las críticas que más tomaron fuerza fue el comentario de la actriz Susana Zabaleta quien se le fue a la yugular al morenista.

Conforme avanzaron las semanas la polémica creció al grado que Luisa María Alcalde fue cuestionada si Morena respaldaba a su legislador pese a las burlas y señalamientos en redes.

La líder morenista informó que sería la Comisión de Honestidad y Verdad de su partido sería la encargada de analizar el caso.

Finalmente, Mayer sólo estuvo un par de semanas dentro del programa, ya que fue el tercer participante en ser eliminado de la casa, 9 de marzo.

Al salir, el diputado morenista se reincorporó a sus funciones el 18 de marzo. Aseguró que seguiría luchando por los intereses del movimiento al que representaba desde su curul, pero la tensión dentro del partido continuó.

En abril pasado, su bancada presentó una iniciativa que de inmediato fue bautizada como "Ley Anti-Sergio Mayer", con la cual pretendían que casos como el del actor no volvieran a ocurrir.

En respuesta, el exintegrante de Garibaldi calificó el hecho como "anticonstitucional",

Hasta el momento, en el portal de la Cámara Baja se registra que sigue en funciones.