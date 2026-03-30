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Después del revuelo que ocasionó su licencia en la Cámara de Diputados para participar en La Casa de los Famosos Telemundo,ha dado de qué hablar nuevamente, ahora por revelar sus planes políticos: quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El diputado reveló sus aspiraciones en una reciente entrevista con José Luis Guerra, luego de haber causado controversia por haber dejado su lugar como diputado para participar hace unas semanas en el reality show.

Si bien Guerra le preguntó si apunta a ser presidente de México en algún momento, Mayer señaló que primero desea llegar a la jefatura de gobierno, seguir con su trayectoria “por pasos”.

“Primero me encantaría ser jefe, bueno, me gustaría ir por pasos”, señaló el exintegrante de Garibaldi.

Mayer señaló que sus planes son para dentro de “unos 12 años”, por lo pronto se estaría preparando para hacerlo realidad, según dijo, esta haciendo un doctorado para seguir avanzando con su formación.

“Me encantaría ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, respondió al ser cuestionado sobre sus planes dentro de la política.

“Tiene que ser por lo menos en unos 12 años; tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más sexenales. Creo que puedo lograrlo”, apuntó.

Además de hablar sobre sus proyecciones políticas, el diputado Sergio Mayer abordó la controversia que lo rodeó tras su participación en el programa de televisión La Casa de los Famosos y cómo fue tomada esta decisión dentro de Morena.

El legislador señaló que el tema generó diversas reacciones al interior del partido, pero aseguró que ha enfrentado las críticas con responsabilidad.

Durante la entrevista, Mayer afirmó que una parte de Morena ha mostrado resistencia a su regreso al curul. Según explicó, las críticas y cuestionamientos reflejan que su trabajo ha generado incomodidad en algunos sectores, quienes lo ven como un posible oponente dentro del mismo partido.

A pesar de la polémica, el diputado dejó entrever que mantiene aspiraciones políticas a futuro y no descartó seguir creciendo dentro del escenario público.

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