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Autoridades mexicanas rescataron con vida a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado de , desde el 25 de marzo, mientras continúan las labores de rescate en la zona.

“A las 00.25 horas (06.25 GMT) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, informaron la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado de esos organismos, tras activarse los protocolos de extracción segura y ser puesto en superficie, “el trabajador fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para su debida revisión y atención médica”.

Las autoridades mexicanas reportaron el 26 de marzo el incidente ocurrido el día anterior, que ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores de una cuadrilla realizando excavaciones, de acuerdo con la CNPC.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Las labores de rescate se han extendido durante más de cien horas en las que se han involucrado más de 300 efectivos de diferentes dependencias, incluidas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 42 unidades de rescate.

El departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, propietaria de la mina, ha supervisado “rigurosamente” cada fase de excavación.

Las maniobras se están desarrollando a 300 metros de profundidad de la zona, ubicada en la localidad de Chele, aunque la presencia de “material lodoso” ha dificultado el avance para localizar a los afectados de la mina.

Tras recibir la notificación del incidente, las autoridades estatales y federales activaron de “manera inmediata” los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

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