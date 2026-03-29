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El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en , unos 10.000 más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó este domingo el diario The New York Times.

El despliegue de 2.500 marines y otros 2.500 efectivos de la Marina estadounidenses esta semana elevó la cantidad de tropas en la región, destacó una fuente militar al rotativo neoyorquino.

Washington mantiene habitualmente alrededor de 40.000 militares en la región, de acuerdo con el rotativo. Estos están distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Baréin, Irak, Siria, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Esta cifra se conoce un día después de que el diario The Washington Post informara que el Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en que puede durar semanas.

La posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario.

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un , por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

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