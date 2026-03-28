Tramitar un pasaporte es uno de los procedimientos más comunes para quienes planean viajar al extranjero, ya sea por turismo, trabajo, estudios o asuntos familiares. Sin embargo, la vida diaria a veces se interpone entre nuestros planes: cambios de agenda, imprevistos laborales, problemas de salud o simplemente la necesidad de ajustar la fecha hacen que muchas personas deban cancelar o reprogramar su cita para el pasaporte.

La buena noticia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con un sistema en línea que permite gestionar estos movimientos de forma rápida, directa y sin intermediarios. Todas las citas —incluyendo su consulta, modificación o cancelación— se administran desde su portal oficial: citas.sre.gob.mx.

Este sistema centralizado evita filas innecesarias, ayuda a liberar espacios para otras personas y permite que cualquier usuario realice ajustes en su agenda sin tener que acudir presencialmente a una oficina o depender de terceros.

A continuación encontrarás una guía clara y útil para cancelar o reprogramar tu cita desde la plataforma oficial de la SRE.

1. Ingresa al portal oficial de citas de la SRE

El primer paso para cualquier trámite relacionado con citas es dirigirte al sitio oficial:

https://citas.sre.gob.mx.

Desde este portal podrás iniciar sesión y acceder al panel donde se encuentran todas tus citas activas.

2. Inicia sesión con tus datos registrados

Para que el sistema pueda mostrarte la información de tu cita, es necesario ingresar con los mismos datos con los que la programaste originalmente, como:

Tu correo electrónico.

Tu contraseña.

Y, en algunos casos, tu CURP.

Una vez identificado, el sistema te mostrará el apartado de consultar citas, donde podrás ver la información vigente.

3. Consulta tu cita programada

Dentro del menú del sistema encontrarás la sección en la que se concentran todas tus citas activas. Ahí podrás visualizar:

La fecha y hora seleccionadas.

La oficina donde se realizará el trámite.

El número de folio asociado.

Desde este mismo sitio tendrás acceso a las opciones para modificar o cancelar tu cita.

4. ¿Cómo cancelar tu cita para el pasaporte?

Si ya no puedes asistir y deseas liberar el espacio, la cancelación es sencilla:

Ingresa a citas.sre.gob.mx.

Inicia sesión con tus datos.

Accede al apartado Consultar cita.

Selecciona la opción Cancelar.

Confirma tu decisión cuando el sistema te lo solicite.

Una vez realizada la cancelación, la cita dejará de aparecer en tu panel y el horario queda disponible nuevamente para otras personas.

5. ¿Cómo reprogramar tu cita para el pasaporte?

Si lo que necesitas no es cancelar, sino cambiar la fecha u horario, el sistema también permite ajustar tu cita:

Entra otra vez a citas.sre.gob.mx.

Inicia sesión.

Dirígete a Consultar cita.

Selecciona la opción Reprogramar.

Elige una nueva fecha dentro del calendario que el sistema te muestre.

Confirma tu nueva cita.

Al finalizar, el sistema actualizará tu información y podrás descargar o guardar la nueva confirmación.

La SRE realiza todos sus trámites de citas exclusivamente en su portal oficial: https://citas.sre.gob.mx. Evita intermediarios o supuestos gestores; la administración de citas es personal y gratuita.

Si necesitas cancelar o reprogramar, hazlo con anticipación para asegurarte de recuperar el espacio o encontrar una nueva fecha disponible.

Conserva la confirmación de tu nueva cita para presentarla el día del trámite.