Jennifer Lopez asistió a la alfombra roja del programa The Roast of Kevin Hart, producido por Netflix y llevado a cabo en California, y se encargó que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella con un impresionante look rojo.

La actriz y cantante fue una de las invitadas especiales al estreno; a su paso por la alfombra roja, se llevó toda la atención con un vestido bodycon rojo al estilo Baywatch, diseñado con escote tipo square, ajuste en el top, falda midi con detalles drapeados y un sexy abertura en el frente.

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Le sumó un bolso de mano rojo de Chanel, sandalias de tacón de aguja, además de brazaletes y anillos metálicos, así como gafas tipo aviador en tonos rosados.

Para el gran evento, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

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La celebridad fue vista uniéndose a otras estrellas durante el show, incluido Tom Brady, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Teyana Taylor, Usher, Lizzo, Chelsea Handler, Pete Davidson y la directora creativa de Netflix, Bela Bajaria.

JLo se tomó un descanso de su apretada agenda laboral para divertirse con sus amigos durante el estreno del programa. Se sabe que el siguiente mes tiene agendada la premiere de su reciente comedia romántica Office Romance en Netflix.

Jennifer Lopez impone belleza y sensualidad con vestido 'bodycon' en alfombra roja. Foto: EFE/EPA/Connor Terry

Además de ser productora ejecutiva del proyecto, la Diva del Bronx protagonizará la película junto a Bret Goldstein, a quien ha llamado “el mejor besador en pantalla” que le ha tocado durante toda su trayectoria como actriz de cine.

En una entrevista que le dio a BPM de SiriusXM, la celebridad reveló que escribieron el guion de la historia para ella, si no aceptaba protagonizar el proyecto, éste sería cancelado.

“Me enviaron el guion y me dijeron: ‘Esto lo escribimos para ti’. Si no lo haces, ni siquiera haremos la película”, contó.

Tras su participación en el proyecto, se comentó que Jennifer y Goldstein sostenían un romance debido a que su química era evidente dentro y fuera del set y siempre eran vistos “muy cariñosos”.

Sin embargo, dichas afirmaciones sólo quedaron como rumores ya que ninguno de los dos habló al respecto y Jennifer ha señalado en varias ocasiones que está soltera y que está feliz con ello tras el escándalo que se desató por su divorcio de Ben Affleck.