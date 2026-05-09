La actriz mexicana Salma Hayek deslumbró a sus 29 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías donde deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro brillante, de un solo hombro.

La prenda dejó a la vista la envidiable silueta curvilínea que Salma Hayek posee a los 59 años de edad. Llevó un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor en los pómulos y ojos con sombras oscuras.

Salma posó al lado de su hija Valentina, de su esposo François-Henri Pinault y de la hija de éste, Mathilde Pinault. “La Bienal de Venecia reúne a muchísimos artistas, culturas y mentes creativas maravillosas. Una velada preciosa con una compañía inolvidable y, en mi caso, con mi familia. ¡Siempre espero con ilusión este momento tan especial cada dos años!”, escribió la mexicana y sumó casi 200,000 reacciones.

Pero una de las cosas que más llamó la atención fue que Salma Hayek decidió ir a este evento mostrando con orgullo las canas en su cabello. “Belleza”, “La mexicana más top” y “Amo cómo muestras con orgullo tus canitas” fueron algunos de los comentarios.

La actriz mexicana ha contado que se mantiene en forma practicando yoga, toma jugos depurativos y pasea a sus múltiples perros.

En una entrevista con la revista Glamour, también reflexionó sobre lo que significa envejecer. “Pensé que envejecer significaba que ya no iba a trabajar. Estoy trabajando. Pensé que envejecer significaba que ya no iba a estar enamorada. Estoy enamorada”.

“No siento que haya perdido mi flexibilidad, ni mi agilidad, ni siquiera mi fuerza... ¡Diablos!, todavía sigo adelante. Qué sorpresa. Todavía estoy aquí. Intentaron deshacerse de mí de mil maneras. Todavía estoy aquí”, declaró.

En una entrevista con The New York Times, también aseguró que nunca se lava la piel por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.