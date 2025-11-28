La actriz Salma Hayek se robó todas las miradas en el más reciente anuncio que protagonizó. A través de su cuenta de Instagram, compartió la publicidad que hizo para la bebida Kahlua y deslumbró.

Salma Hayek presumió la increíble figura que posee ataviada con un espectacular vestido rojo de terciopelo. La prenda tenía cuello halter y decoraciones de olanes a la altura del escote.

Sus estilistas peinaron su cabellera negra en ondas perfectamente marcadas y lució un delineado cat eye, además de labios pintados y manicura roja. Sumó decenas de reacciones y comentarios, donde sus seguidores alabaron su belleza.

En una entrevista con The New York Times, Salma Hayek compartió que nunca se lava la piel por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.

Además, confiesa que no le gusta hacer ejercicio en el gimnasio, pero sí ama nadar y bucear, lo que la mantiene en forma. Tiene una fuerte conexión con el agua y el mar.

Salma Hayek comenzó su carrera en la televisión mexicana con la exitosa telenovela Teresa, y más tarde alcanzó fama internacional al protagonizar películas como Desperado, Frida y Eternals. Su interpretación de la pintora Frida Kahlo en la cinta biográfica Frida (2002), que también produjo, la convirtió en la primera actriz mexicana nominada al Óscar como Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera, Hayek ha sido una figura influyente no solo por su talento artístico, sino también por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y la representación latina en Hollywood.