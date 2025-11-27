Tras explotar el escándalo que señalan que Miss Universe 2025 pudo haber sido corrompido para que Fátima Bosch fuera coronada, su padre, Bernardo, uno de los mencionados en el caso finalmente rompió el hermetismo en el que estaba. Salió a defender la integridad de su hija y familia. Hecho que fue respaldado por los cibernautas.

"Tras la coronación de Fátima Bosch en la edición 74 de Miss Universo se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso ", escribió este miércoles en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Los presuntos vínculos se supuestamente tendrían Bernardo Bosch y Raúl Rocha, dueño de la marca Miss Universe, inicialmente fueron revelados por el exjurado Omar Harfouch, quien también acusó al presidente del certamen de presionarlo para votar a favor de la tabasqueña.

Tras la victoria de Fátima Bosch en medio del escándalo por el supuesto fraude gestado, el ojo público se giró sobre Bernardo Bosch revelando que trabaja para la Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa para la cual Raúl Rocha también formó parte.

Hecho que el papá de Fátima confirmó detallando que tiene 27 años laborando para la petrolera. Además, negó que actualmente estuviera inhabilitado como se ha mencionado en otros medios de comunicación.

Asimismo, aclaró algunas de las funciones que ha tenido dentro de Pemex con la finalidad de desvincularse de los dichos en lo que mencionan que él habría beneficiado a Rocha con contratos millonarios.

"Entre 2018 y 2025 me desempeñé como coordinador de la Dirección de Pemex exploración y producción. Dentro de mis funciones no se encontraba la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos, por lo tanto, es falso que haya favorecido a algún empresario ", mencionó en su comunicado.

Cabe recordar que tras los señalamientos de Harfouch empezaron los cuestionamientos en redes sobre la veracidad de la participación de Fátima Bosch en Miss Universo y su victoria sobre el Top 5 de las finalistas de las reinas de belleza.

Ante ello, el pasado martes, el dueño de Miss Universo en una entrevista con Adela Micha salió a negar las acusaciones y dijo que en ningún momento trabajó directamente con Bernardo.

Además, afirmó que conoció a la familia Bosch hasta el pasado septiembre en Guadalajara, Jalisco, luego de que se celebrara el certamen de belleza de México donde salió ganadora la tabasqueña.

Sin embargo, por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles informó que Raúl Rocha es investigado por en un caso por presunta vinculación en delitos de crimen organizado, huachicol y tráfico de armas.

Tras el comunicado de Bernardo Bosch, los cibernautas salieron a respaldarlo y a dar muestras de cariño para la nueva Miss Universo 2025.

" No dé explicaciones creemos que FATIMA ganó por su carisma y su ángel que tiene ", escribió Juanyherdez.baez.

"Tío de México no tiene por qué dar usted ninguna declaración, las personas que los conocemos sabemos la calidad de personas que ustedes son", mencionó Paolaleonh.

"Bosh no tendría que dar explicaciones, pero tristemente hay gente que vive y se alimenta del desprestigio ajeno, una pena que Fátima y su familia", dijo otra persona.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del concurso era frecuente ver al papá de Miss México apoyándola, dándole muestras de cariño públicas e incluso tomarse fotos con otras participantes y estuvo presente en la serenata sorpresa que le organizaron a la modelo horas antes de la gran final del 20 de noviembre.

Desde hace una semana, Omar Harfouch ha usado sus redes sociales para demeritar el triunfo de Fátima Bosch, incluso ha exigido que renuncie como Miss Universo y que Raúl Bosch dimite como presidente del concurso.

El empresario también ha concedido entrevistas en las que reveló que presentaría una demanda contra el certamen.