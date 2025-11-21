Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 y, tras su victoria, todo México celebró pues el camino para la modelo originaria de Tabasco estuvo lleno de obstáculos y momentos polémicos; luego de su victoria en el certamen de belleza más importante del mundo, medios buscaron la reacción de dos famosos que estuvieron vinculados con Bosch: Nawat Itsaragrisil (con quien tuvo un altercado hace unos días) y Kevin Álvarez (quien fue novio de Fátima); te contamos lo que dijeron y cómo reaccionaron ante este suceso.

Miss México se llevó la corona del certamen Miss Universo 2025 gracias al talento y a la belleza de Fátima Bosch, aptitudes que destacaron durante el concurso celebrado el día de ayer en Tailandia. La mexicana le arrebató el triunfo a la tailandesa en una final que fue muy comentada y vista en todo el mundo.

Con el triunfo de Fátima Bosch, se suma la cuarta corona que se lleva México en este certamen de belleza, el cual celebró su edición número 74. El país entero celebró la victoria de la tabasqueña, sin embargo, los medios y fans buscaron la reacción de dos personas que estuvieron relacionadas con la modelo y que, de acuerdo con sus palabras, “no creyeron en ella” e incluso se portaron mal con la modelo.

Una vez que terminó el concurso, la prensa le preguntó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, su opinión sobre el triunfo de Fátima Bosch. “¿Usted está feliz con el resultado?”, dijo el reportero, a lo que él respondió riéndose: “Yo estoy feliz con mi producción”. De acuerdo con los internautas, con estas palabras, Nawat dio a entender que no está de acuerdo, pero prefiere no opinar.

“Decidió meterse con el país equivocado”, “Fátima es hermosa y soporten, ella siempre brilló. Viva México”, “Qué falta de respeto y falta de profesionalismo”, “Lo dice quien no creyó en ella” y “Aunque le arda, México ganó”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por su parte, la prensa mexicana buscó al jugador del América, Kevin Álvarez para preguntarle qué opinaba de que su exnovia había ganado Miss Universo 2025; el defensa del equipo de Coapa salió huyendo y se cubrió con su chamarra para evitar que los reporteros pudieron tomar alguna imagen. Los medios le recordaron la relación que mantuvo con ella en 2023, sin embargo, él no quiso responder y apenas pronunció unas palabras.

“¿Kevin por qué no quieres hablar?”, “Kevin, ¿algún mensaje a Fátima que acaba de coronarse como Miss Universo?” y “¿Por qué no quieres hablar si en algún momento fue importante en tu vida?” fueron algunos de los cuestionamientos que le hicieron. Una de las mujeres que estaban ahí presentes intentó defender al jugador del América diciendo “Ay no lo molesten con eso”, mientras él se apresuraba para subirse a su auto. Solamente se alcanzó a escuchar que Kevin dice: “Claro, pero es personal”, refiriéndose a que no quiere hablar del romance que tuvo con la ganadora de Miss Universo.

Ante este comportamiento del defensa del América, los usuarios de redes sociales comentaron: “Imagínate ser Kevin Álvarez, tener de novia a Fátima se dejan y gana Miss Universo. Luego, de pilón, perdiendo su rendimiento futbolístico. Y ya lo único que le quedaba era ser amable y ni eso pudo”, “No le den foco, es momento de Fátima” y “Pues que ridículo, tan fácil que sería felicitarla y listo”.

Recordemos que Nawat Itsaragrisil insultó a Fátima Bosch al decirle tonta, mientras que Kevin Álvarez fue novio de la modelo.