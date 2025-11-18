Fátima Bosch está a punto de competir en Miss Universo 2025 y hasta ahora es una de las favoritas para llevarse la corona como la mujer más hermosa; si aún no conoces a la reina de belleza, te contamos todos los detalles: su edad, altura y hasta la relación que tuvo con Kevin Álvarez, jugador del América.

En las últimas semanas el nombre de Fátima Bosch ha sonado en todos lados y esto es debido a la forma tan determinante con la que la representante de México se defendió cuando fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien la llamó “tonta”. Miles de personas de todo el mundo mostraron su apoyo hacia la mexicana y condenaron la situación por la que pasó.

Desde antes de que sucediera dicha polémica, Bosch ya era una de las reinas de belleza favoritas para ganar Miss Universo 2025 y su nombre ya se colocaba en el top 10 de finalistas.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch es una modelo y reina de belleza mexicana que representará al país en el certamen Miss Universo 2025, a celebrarse en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia. La joven es originaria de Teapa, Tabasco.

¿Qué edad tiene Fátima Bosch?

La representante de México en Miss Universo 2025 nació el 19 de mayo de 2000 por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Cuánto mide Fátima Bosch?

Según diversos portales, la estatura de Fátima Bosch es de 1.74 m.

¿Qué estudió Fátima Bosch?

Fátima Bosch estudió la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, además de haber estudiado en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Lyndon, en Estados Unidos.

¿Cómo fue el romance de Fátima Bosch y Kevin Álvarez?

Se conocen muy pocos detalles del noviazgo de Fátima Bosch y Kevin Álvarez: lo que se reveló en su momento fue que fueron pareja; aunque no se dio a conocer la fecha en que inició su romance, sí se sabe que terminó en 2023 y fue el propio jugador quien brevemente confirmó dicha información durante una transmisión en Twitch con sus entonces compañeros de equipo Igor Lichnovsky y Miguel Layún. Durante el tiempo que fueron pareja compartieron varias fotos y momentos juntos en sus redes sociales.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

Reinas de belleza provenientes de 120 países y territorios competirán por el título de la mujer más hermosa del Universo en la 74 ª edición del concurso Miss Universo 2025, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2025 (Hora México)?

Televisión Abierta

Canal: Imagen Televisión

Día: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas (7:00 p.m.) (Tiempo del Centro de México)

Streaming (Gratuito y Global)