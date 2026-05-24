El actor Gael García Bernal encendió el debate político, y hasta deportivo, durante su discurso en la clausura del Festival de Cine de Cannes, en el que se dirigió a la organización de la FIFA. ¿Qué dijo? Así fue el momento que se hizo viral en redes sociales.

Durante la ceremonia de clausura del festival, el actor mexicano lanzó un comentario crítico hacia la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) mientras entregaba el Premio al Jurado con un discurso que inició en francés y concluyó en español con palabras contundentes.

LEE MÁS: Emma Coronel reaparece en bikini y desata furor por su figura de reloj de arena

Entre risas y aplausos, el protagonista de Amores Perros y Rudo y Cursi, subió al escenario del mítico Palacio de Festivales, frente a la Costa Azul de Francia, e hizo un comentario burlesco hacia su conocimiento y pronunciación del francés que inmediatamente cambió a un discurso político y deportivo.

“Me excuso por adelantado por no presentar el premio en francés porque mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA definitivamente”, apuntó el actor frente a los asistentes antes de entregar dicho premio.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, varios usuarios aplaudieron la osadía del actor al referirse a dos temas polémicos actualmente, entre la guerra en Medio Oriente y la celebración del Mundial 2026 junto a todo lo que conlleva, así como las polémicas que ha enfrentado la organización por apoyar el sionismo y las políticas de Donald Trump.

En tanto, otros usuarios señalaron que no era el escenario ni el momento de abordar dichos asuntos y que mejor debería alzar la voz para visibilizar los problemas políticos, sociales y económicos en México y no en el extranjero.

“Así se ve alguien cuando tiene una postura política firme y decente”, “Ojalá así alzara la voz por la política en México, pero se sabe que es de izquierda”, “Muy buen comentario, pero alguna vez apoyaron a Morena y AMLO, él y Dieguito Luna”, comentaron los internautas.

El comentario acerca de la FIFA no es el único episodio polémico de Gael García. Desde hace años, el actor ha usado escenarios y espacios mediáticos para abordar temas sociopolíticos que afectan a todo el mundo, como los derechos humanos, migración y libertad de expresión, no sólo de México o Latinoamérica, sino de todo el mundo.

Uno de los momentos más memorables fue un discurso que dio en los Premios Óscar 2017, rechazando la política migratoria de Donald Trump y la construcción del muro en la frontera de México con Estados Unidos durante su primer mandato.