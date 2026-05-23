La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mejor conocida como tarjeta INAPAM, continúa siendo uno de los documentos más solicitados por las personas de la tercera edad en México debido a los múltiples beneficios y descuentos que ofrece. Muchos adultos mayores se preguntan si dicha tarjeta se puede sacar en línea y cuál es el proceso; aquí te compartimos los detalles para que de una vez por todas la obtengas y la uses.

Uno de los documentos que los adultos mayores deben tramitar si o sí cuando llegan a cierta edad es la tarjeta INAPAM, con la cual reciben una ayuda que les permite acceder a productos y servicios a un menor precio.

Es por eso que es uno de los documentos que muchos quieren tener, sin embargo, a la fecha varios desconocen cómo tramitarla y si se puede sacar en línea, esto para beneficio de aquellas personas que no se puedan desplazar a los módulos.

¿Cómo tramitar el INAPAM en línea en 2026?

Actualmente, no es posible tramitar el INAPAM en línea, ya que las autoridades han establecido que los interesados en obtenerlo deben acudir de manera presencial a los módulos para entregar sus documentos.

¿Qué se necesita para sacar la tarjeta del INAPAM?

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra

Persona de contacto de emergencia

CURP actualizado.

Número telefónico.

¿Quién puede sacar la tarjeta INAPAM?

La credencial está dirigida a:

-Adultos mayores de 60 años o más

No importa si la persona:

-Está pensionada

-Trabaja actualmente

-Recibe apoyos sociales

-Tiene otra credencial oficial.

¿Cómo es el trámite del INAPAM?

El proceso suele ser el siguiente:

Reúne los requisitos Ubica el módulo más cercano; en este link puedes revisar cuál es el más cercano a tu domicilio Presenta los documentos Recibe la credencial.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

La credencial permite acceder a descuentos y promociones en:

Transporte (autobuses y aerolíneas)

Transporte público

Descuento en farmacias

Descuentos en medicamentos y consultas

Supermercados : promociones especiales en tiendas participantes.

: promociones especiales en tiendas participantes. Entradas con descuento en museos, cines y eventos culturales

¿Qué hacer si pierdes la tarjeta?

En caso de robo o extravío, los adultos mayores pueden solicitar reposición presentando nuevamente la documentación oficial y reportando la pérdida en módulos correspondientes.