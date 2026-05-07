¿La Tarjeta Dorada y la del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) son lo mismo? ¿Puedes tener ambas o debes decidir sólo por una? Éstas son sólo algunas de las dudas de los adultos mayores, quienes desean tramitar ambas credenciales con la finalidad de apoyarse para obtener descuentos en establecimientos y servicios. Te contamos en qué casos se pueden tramitar las dos, cuáles son los requisitos para obtenerlas este 2026 y qué beneficios ofrecen. ¡Ve por lápiz y papel y anota toda la información!

Imagina tener una gran cantidad de descuentos en productos, establecimientos y servicios para tu comodidad y la de tu bolsillo. Con la Tarjeta Dorada y la del INAPAM esto es posible, ya que ambas brindan ventajas para las personas de la tercera edad, esto con la finalidad de ayudarlas a cubrir sus gastos y necesidades.

Sin embargo, en los últimos días, los adultos mayores han manifestado su inquietud sobre el trámite de la Tarjeta Dorada y la del INAPAM, ya que desconocen si al sacar una automáticamente pierdes la oportunidad de obtener la otra.

Para entender en qué consiste cada una de las tarjetas es importante explicar los requisitos que solicitan, a quiénes van dirigidas, cuál es la edad mínima, entre otros detalles.

¿Se puede tener el INAPAM y la Tarjeta Dorada?

Sí. De acuerdo con la información difundida por autoridades y programas locales, la Tarjeta Dorada y la credencial INAPAM no son incompatibles, ya que pertenecen a esquemas distintos de apoyo para adultos mayores.

Esto significa que se pueden tramitar ambas credenciales y aprovechar beneficios adicionales dependiendo de la entidad donde vivas.

¿Quiénes pueden sacar la Tarjeta Dorada en 2026?

Pueden tramitar la Tarjeta Dorada los adultos mayores de 60 años que vivan en Guerrero; únicamente las personas de este estado pueden solicitar dicha credencial.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada e INAPAM en 2026

Los requisitos para sacar la Tarjeta Dorada son:

Edad mínima de 60 años

CURP actualizada

Identificación oficial (INE AL 200%)

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales

Documentos del representante en caso de emergencia: INE, CURP actualizada y número telefónico.

Mientras que para el INAPAM los requisitos son:

Tener 60 años o más

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía tamaño infantil.

¿Dónde se tramitan?

La credencial del INAPAM se puede solicitar en módulos oficiales del instituto y oficinas gubernamentales participantes.

En el caso de la Tarjeta Dorada, el trámite depende del municipio de Guerrero que ofrezca el programa, por lo que es importante consultar convocatorias locales.

¿Qué es la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada, Envejecimiento con Bienestar, es un programa dirigido a adultos mayores que busca mejorar su calidad de vida a través de descuentos, apoyos y acceso a servicios prioritarios.

Beneficios de la Tarjeta Dorada para Adultos mayores

Entre los beneficios de la Tarjeta Dorada se encuentran descuentos en:

-Agua

-Predial

-Transporte público

-Salud

-Cultura

-Alimentación.

¿Qué beneficios ofrece el INAPAM?

Beneficios del INAPAM

La tarjeta del INAPAM es una de las más solicitadas en México debido a que permite obtener descuentos en:

Farmacias Transporte público y autobuses Restaurantes Tiendas y supermercados Servicios médicos y recreativos

Además, la credencial es válida a nivel nacional.