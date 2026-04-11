¿Ya conoces la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores 2026? Se trata de una credencial similar a la del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), pero con otros beneficios, por esto, se ha hecho muy popular, debido a las ventajas que ofrece. ¿Te interesa? Aquí te contamos cómo la puedes tramitar, cuál es la edad mínima para hacerlo, qué requisitos piden las autoridades y todo lo que tienes que saber. ¡No te lo pierdas!

En 2026, la llamada Tarjeta Dorada para Adultos Mayores se perfila como uno de los apoyos más buscados por personas de la tercera edad, debido a los beneficios económicos y sociales que ofrece. Sin embargo, no todos pueden obtenerla, ya que existen requisitos específicos que determinan quiénes son elegibles.

¿Qué es la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores 2026?

La Tarjeta Dorada, Envejecimiento con Bienestar, es un programa dirigido a adultos mayores que busca mejorar su calidad de vida mediante descuentos, apoyos y acceso a servicios prioritarios.

¿Cuál es la edad mínima para sacar la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores?

De acuerdo con las autoridades, los solicitantes deben tener 60 años cumplidos para poder tramitarla.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores 2026

Para solicitar la Tarjeta Dorada se pide cumplir con lo siguiente:

Edad mínima de 60 años

CURP (Actualizada)

Identificación oficial (INE AL 200%)

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales.

Documentos del representante en caso de emergencia

Identificación oficial (INE)

CURP (Actualizada)

Número telefónico.

Autoridades recomiendan verificar los lineamientos específicos en cada entidad, ya que pueden cambiar según la región.

¿Quiénes sí pueden tramitarla?

La tarjeta está dirigida a los adultos mayores de 60 años que vivan en Guerrero; únicamente las personas de este estado puede solicitar la Tarjeta Dorada.

Beneficios de la Tarjeta Dorada para Adultos mayores

Entre los beneficios de la Tarjeta Dorada se encuentran descuentos en:

-Agua

-Predial

-Transporte público

-Salud

-Cultura

-Alimentación.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores?

De manea general, el proceso para obtenerla en 2026 consta de los siguientes pasos:

Paso 1 . Acudir al módulo de atención correspondiente en tu localidad

Paso 2 . Entregar la documentación completa

Paso 3 . Esperar la validación de datos por parte de la autoridad

Paso 4 . Recibir la tarjeta en caso de ser aprobado

Toma en cuenta que actualmente no está abierta una convocatoria de registro por lo que te sugerimos mantenerte al tanto de los canales oficiales de comunicación para inscribirte a tiempo.