Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores se preguntan cuándo recibirán el siguiente depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Para que las fechas no te tomen por sorpresa, te compartimos el calendario tentativo de pagos que ya circula, el cual te da una idea de cuándo caerá el dinero. ¡No lo dejes pasar!

Los adultos mayores en México que están dados de alta en la Pensión Bienestar están cerca de recibir su siguiente depósito; dicho dinero llegará después de las vacaciones de Semana Santa, por lo que les ayudará a pagar sus gastos y deudas que hayan acumulado.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar Adultos Mayores mayo 2026?

De acuerdo con la dinámica habitual de la Secretaría del Bienestar, los depósitos suelen comenzar en los primeros días del mes correspondiente, por lo que se espera que los pagos arranquen entre el 4 y el 8 de mayo, esto, sobre todo, porque el lunes 1 de mayo es día de descanso obligatorio, por lo que se suspenderán labores en todo el país.

Como en bimestres anteriores, los pagos se realizarían de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar.

Un posible calendario quedaría así:

4 de mayo: letra A

5 de mayo: letra B

6 de mayo: letra C

7 de mayo: letra C

8 de mayo: letras D, E, F

11 de mayo: letra G

12 de mayo: letra G

13 de mayo: letras H, I, J, K

14 de mayo: letra L

15 de mayo: letra M

19 de mayo: letra M

20 de mayo: letras N, Ñ, O

21 de mayo: letras P, Q

22 de mayo: letra R

25 de mayo: letra R

26 de mayo: letra S

27 de mayo: letras T, U, V

28 de mayo: letras W, X, Y, Z.

Toma en cuenta que este calendario no es oficial, por lo que te sugerimos esperar la confirmación por parte de las autoridades correspondientes.

¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar Adultos Mayores mayo 2026?

Los beneficiarios reciben un monto de $6,400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Al retirar el dinero, las autoridades recomiendan:

-No acudir el primer día, para evitar filas largas

-Revisar el saldo directamente en cajeros o app bancaria.

Nuevamente, considera que este calendario es tentativo, la confirmación oficial se dará a conocer a través de la Secretaría del Bienestar. Se recomienda a los beneficiarios no dejarse llevar por rumores y consultar únicamente información verificada para evitar confusiones sobre las fechas de depósito.