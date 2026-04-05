La Secretaría de Bienestar confirmó la reanudación de los pagos a partir del 6 de abril de uno de sus programas sociales más populares, luego de una suspensión temporal de los depósitos debido a la Semana Santa. Miles de beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán comenzar a recibir sus recursos de manera escalonada desde el siguiente lunes, por lo que es muy importante que se enteren sobre qué beneficiarios cobrarán primero, así como los montos que recibirán.

Hace unos días la Beca Rita Cetina comenzó a entregar los pagos a sus beneficiarios, sin embargo, no pudo hacerle llegar el dinero a todos debido a que en México se está celebrando la Semana Santa, festividad que otorga días de descanso a una buena parte de los mexicanos y que mantiene cerrados los bancos de todo el país.

De acuerdo con la dependencia y con la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, los pagos se realizarán conforme al calendario oficial. Las autoridades precisaron que desde el 6 de abril se retomarán los depósitos, por lo tanto, es fundamental estar al pendiente.

¿Quiénes cobran primero tras suspensión de pagos de Pensión Bienestar y Beca Rita Cetina?

Las personas cuyos apellidos paternos comiencen con la letra C son las primeras que cobrarán su pago este 6 de abril de 2026. Posteriormente, los beneficiarios podrán ir por su dinero en el siguiente orden:

Letras D, E, F: 7 de abril

Letra G: 8 de abril

Letras H, I, J, K, L: 9 de abril

Letra M: 10 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de abril

Letra R: 14 de abril

Letra S: 15 de abril

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: 16 de abril

La Secretaría de Bienestar recomienda a los beneficiarios revisar su fecha específica para evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

¿Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina abril 2026?

La Beca Rita Cetina depositará $1,900 pesos por familia y $700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel.

Recuerda que estos apoyos se entregan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día si no se requiere retirar el efectivo.