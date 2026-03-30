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Si vives en el Estado de México y tienes auto… ¡ojo! Tienes pocos días para obtener el 100 por ciento de subsidio en tu tenencia 2026. Este año, el pago tuvo descuento si se pagaba entre enero y marzo, la fecha límite para obtener el beneficio es el próximo 6 de abril, pero antes de cumplir con tu obligación fiscal debes saber lo siguiente…

Las personas físicas y jurídicas colectivas propietarias de vehículos motorizados particulares están obligados a hacer el pago de la Tenencia vehicular en el Estado de México. Hasta el 6 de abril, los contribuyentes pueden evitar el pago de la tenencia, haciendo el pago a tiempo del refrendo.

El costo del refrendo es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas, una vez cubiertos estos montos, los propietarios tendrán el 100 por ciento de subsidio en la tenencia.

Errores que te hacen perder el subsidio de la tenencia antes del 6 de abril en Edomex

Los propietarios pueden perder este beneficio si se hace el pago del refrendo después del 6 de abril; después de la fecha, el sistema anulará el subsidio y exigirá el pago total de la tenencia, el cual se calcula con base al valor del vehículo en cuestión.

En torno a esto último, además de pagar el refrendo a destiempo, los usuarios pueden perder el subsidio del 100 por ciento en la tenencia si no saben el valor factura del automóvil, es decir, si no saben que sus autos superan el valor de hasta 638 mil pesos o en motos de hasta 250 mil pesos. Y es que sólo los vehículos con estos valores máximos entran en el subsidio.

Aunado a estos errores, los usuarios pueden perder el subsidio si no están al corriente con sus pagos de años anteriores, de 2025 hacia atrás; en estos pagos pendientes se incluyen tenencias pendientes o infracciones de tránsito no liquidadas. El Portal de Servicios al Contribuyente, donde se realiza el pago del refrendo, no permitirá a los usuarios obtener su beneficios hasta que se regularicen los pagos pendientes.

Finalmente, como propietario de vehículos en el Edomex, no hagas el pago hasta el último momento, y es que el pago del refrendo hecho en bancos o tiendas de autoservicio puede tardar entre 24 y 48 horas, si haces el pago el 6 de abril, puede que no se aplique tu subsidio ya que la consolidación del trámite habrá superado el plazo.

Haz el pago del refrendo 2026 a través del sitio web para asegurar que no se venza el plazo y puedas obtener el subsidio de la tenencia 2026.

¿Cómo obtener el formato de pago de Tenencia y Refrendo 2026?

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente , dirígete al apartado “Control Vehicular”, opción “Tenencia”, rubro “Individual”. Captura la matrícula (placa) del vehículo.

O dirígete a la liga , con la matrícula del vehículo.

Puedes pagar con el Formato Universal de Pago (FUP) en los siguientes comercios de autoservicio y bancos:

  • SORIANA
  • OXXO
  • ABARROTES EL NUEVO HORIZONTE
  • CHEDRAUI
  • APP STORI
  • MINISUPER LOS ARCOS
  • COMERCIAL CITY FRESKO
  • WOOLWORTH
  • MISCÉLANEA NUEVO SIGLO
  • TIENDAS NETO (SUPER PRECIO)
  • FARMACIAS BENAVIDES
  • ABARROTES NICOLE
  • SUPER KOMPRAS
  • FUNDACIÓN DONDE Y RAFAEL
  • MISCELÁNEA SOFI
  • PUNTO RECARGA
  • WALDO´S
  • MISCELÁNEA EMILY
  • TIENDAS EXTRA
  • BANCO BASE
  • CREMERÍA ELIZABETH
  • SUBURBIA
  • TUDI
  • MI TIENDA KATY
  • GO MART
  • BANJERCITO
  • ABARROTES ANDY
  • FARMACIA GUADALAJARA
  • RED PUNTO RECARGA
  • CAMPANELY
  • BANCOPPEL
  • BODEGA AURRERA
  • MISCELÁNEA ANDREA
  • CITI DIRECT
  • WALMART SUPERCENTER
  • ABARROTES CERAMI
  • 7 ELEVEN
  • WALMART EXPRESS
  • MISCELÁNEA GARCIA
  • LIVERPOOL
  • UNO DOS TRES
  • ÁNGEL GABRIEL
  • GRUPO CONTROL SOL
  • SAMS
  • LOS ALPES
  • E-MUNAH
  • FARMACIAS DEL AHORRO
  • MISCELÁNEA ALMENDRA
  • OFFICE MAX
  • CIRCULO K
  • ABARROTES LUPITA
  • TIENDAS 3B
  • MISCELÁNEA DOMÍNGUEZ
  • FARMASHEL PALOMA
  • APP MERCADO PAGO
  • MINI SÚPER LA ESPERANZA
  • DEPOSITO KARINA
  • PRICE SHOES
  • Bancos
  • BANAMEX Y CORRESPONSALES
  • BANCA AFIRME
  • BBVA
  • BANCO AZTECA
  • BANCO DEL BAJÍO
  • BANCO DEL BIENESTAR
  • BANREGIO
  • HSBC
  • INBURSA
  • SANTANDER
  • SCOTIABANK
  • BANORTE
  • FINANCIERA PARA EL BIENESTAR

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