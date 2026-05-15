La querida conductora de Netas Divinas, Natalia Tellez, sorprendió a sus seguidores y a fans del programa con la noticia de que será la nueva host del programa Operación Triunfo, cuya edición será grabada en Estados Unidos.

De acuerdo con algunas notas especialistas en el medio artístico, el viaje de la expresentadora de TeleHit podría relacionarse con el ambiente de inseguridad que se vive en México, sin embargo, hasta el momento ella no ha comentado nada el respecto.

Operación Triunfo es un proyecto en el que jóvenes artistas van a probar suerte para lanzarse al estrellado, dado que nuevo show musical es de Telemundo y al menos hasta hace unos días Natalia era parte de Netas Divinas que pertenece a Univisión, surge la duda si podrá volver a sentarse en el sillón con sus compañeras.

El pasado miércoles 13 de mayo, fue la propia Natalia quien subió un video en medio de un foto shot desde lo alto de un edificio en Nueva York luciendo un espectacular vestido negro entallado con plumas.

"En mi cabeza soy Batman y estoy en Ciudad Gótica".

En ese clip reveló muy entusiasmada esta nueva fase en su carrera como conductora de televisión.

"Allá nos vemos a partir de Julio para ROMPERLA JUNTOS Gracias infinitas! Ya me voy a llorar de alegría", dijo tras literalmente gritar la noticia por los cielos.

La actriz no dado más detalles si hay otras razones más allá de las profesionales las que la impulsaron a irse a trabajar a Estados Unidos.

Sus fans se muestran angustiados en redes ante la posibilidad de que ya no sea una "Neta" y cuestionan si su estadía por aquel país será definitiva.