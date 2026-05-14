Alicia Villarreal, 54 años, y Cibad Hernández, 42 años, siguen derramando miel tanto en las publicaciones y videos que suben en redes sociales como en las presentaciones de la cantante o en sus escapadas, que más que viajes rápidos parecen lunas de miel.

Pese a los rumores de ruptura y el duro proceso familiar de adaptación que enfrentó esta pareja, Alicia Villareal rompió el silencio sobre el futuro que planea con su novio, 12 años menor que ella.

"No necesitamos de nadie. No pediremos permiso", dijo el par de enamorados a medios de comunicación al ser cuestionado si tienen planes de casarse pese a que ella en su juventud contrajo nupcias por la iglesia con Arturo Carmona.

En medio de risas, la "güerita consentida" afirmó que " él no tiene nada que firmar " haciendo alusión a su exesposo, ya que de acuerdo con la tradición católica para que alguno de ellos vuelva a casarse por este ritual tendrían que solicitar una anulación del matrimonio religioso de lo contrario no podrían unir su vida con otra persona bajo estas normas.

Por su parte, el influencer Cibad Hernández -con una risa en el rostro- afirmó que uniría su vida con la cantante por " lo religioso, por lo talismán, por todos lados, por los horóscopos, por lo chamánico ".

¿Habrá boda? 👀 Alicia Villarreal y su novio por fin responden a los rumores y dejan todo claro ante los cuestionamientos. “No pediremos permiso”, soltó él. 🤭#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/UTL8nBeepG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 14, 2026

Ya que habían abierto la puerta para las preguntas de su futuro juntos, se le cuestionó a Alicia Villarreal si planea tener un hijo con su novio por medio de un vientre subrogado.

Con una cara de sorpresa, la exvocalista del Grupo Límite confesó que no sabía de qué le hablaban y tras comentarle que es cuando una mujer gesta el embarazo de una pareja, la artista soltó la carcajada.

Tajantemente respondió: "N'ombre si yo ya terminé hace mucho"

Cabe recordar que esta pareja, desde que anunciaron su noviazgo, han dado mucho de qué hablar.

El pasado 6 de agosto, Alicia Villarreal consiguió divorciarse de Cruz Martínez, y para el 26 de ese mes reveló que ya había encontrado nuevamente el amor con Cibad, y como prueba mostró un tatuaje y un video de un beso apasionado

Su noviazgo ha traído muchos problemas a Alicia, especialmente con su hija Melenie Carmona, quien ha criticado que su madre no sea mesurada con su relación.