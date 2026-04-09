¿Arranque de celos? Arturo Carmona, quien fue el primer esposo de Alicia Villarreal no sé guardó nada y habló abiertamente del romántico viaje por Europa que hizo su exesposa acompañada con su novio, el influencer Cibad Hernández.

En entrevista con medios de comunicación, el exfutbolista fue cuestionado sobre las críticas que hay alrededor del romance que sostiene la madre de su hija con un hombre 12 años menor que ella, quienes desde que destaparon su relación se han dejado ver entre besos y arrumacos.

"Cuando uno está enamorado hace tantas tonterías, no por ahí dicen que el amor no mata, pero como apende***", dijo Arturo Carmona.

Aunque, hace unos meses había declarado que no opinaría sobre la relación de Alicia Villarreal y Cibad, en esta ocasión hasta dio su visto bueno al viaje que la pareja presumió en redes sociales.

" Qué bueno que se estén tomando su tiempo y que estén por la bella Italia ", precisó el exfutbolista.

Entre los cuestionamientos sobre quien pagaba los viajes cuando estaban casados, Arturo Carmona soltó la carcajada y respondió: "No me acuerdo... lo que pasa es que se hace una controversia".

Sin embargo, ahondó en el tema y recordó que cuando eran un matrimonio no tuvieron la oportunidad de viajar mucho dado a sus compromisos profesionales, pero insistió que él cubría esos gastos.

"Los viajes conforme a mis posibilidades sí eran pagados por mí obviamente, las veces que nos tocó tener la oportunidad de viajar, pues sí obviamente me tocaba, pero muchas veces nos tocaba viajar de trabajo, realmente viajes de placer tuvimos poquitos", comentó.

“El amor no mata, pero ap3ndej#” 💥: Arturo Carmona lanza comentario sobre la relación de Alicia Villarreal con su novio. 😳#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/az9Je0hZaj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 8, 2026

Alicia Villarreal y Cibad Hernández llevan ocho meses de novios y entre las controversias en las que se han visto envueltos en diversos medios de comunicación mencionan que la cantante estaría ayudándole económicamente a su novio.

Rumores que provocaron que incluso a finales del 2025, la pareja hiciera un reel bromeando sobre un presunto préstamo en dólares que la exintegrante del Grupo Límite le habría hecho a su pareja. Descartando los señalamientos.

Los reporteros hicieron comentarios sobre este tema por lo que Arturo Carmona contestó: