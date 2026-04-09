Emiliano Aguilar generó polémica nueva cuenta en internet al sorprender a sus seguidores al reaparecer junto a su prima Majo Aguilar, dejando ver que, pese a su rivalidad con parte de la Dinastía Aguilar, mantiene una relación cercana con la cantante.

Hace poco, el cantante compartió varias fotos de su encuentro acompañadas de un mensaje cariñoso que rápidamente llamó la atención en redes sociales y que generó comentarios y comparaciones con la mala relación que tiene específicamente con Ángela Aguilar.

En las imágenes, Emiliano y Majo aparecen sentados en una mesa, aparentemente compartiendo una bebida y disfrutando de una reunión tranquila. El rapero acompañó la publicación con un mensaje emotivo: “Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un ching*, prima. Aquí ando a la orden”, lo que desató comentarios de fans que celebraron el aparente reencuentro.

El gesto tomó relevancia porque Emiliano Aguilar se ha mantenido alejado de su familia paterna desde hace algunos años, especialmente de su padre Pepe Aguilar y de su hermana Ángela. A pesar de ello, el rapero nunca ha ocultado el cariño y la admiración que siente por Majo, con quien ha mostrado una relación más cercana y relajada.

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Después de compartir las fotografías de su encuentro, los usuarios de internet no tardaron en emitir sus comentarios y comparaciones con respecto a toda la polémica en envuelve a la Dinastía y el alejamiento de algunos de sus miembros.

“Los únicos Aguilar que caen bien”, “Qué linda Majo, recibiendo a su primo ya que su propio núcleo familiar primario le da la espalda”, “Sería genial un dueto de los, Aguilar que sí saben cantar como los abuelos”, “Lo mejor que nos dejó Antonio Aguilar aparte de sus canciones”, “Aunque no quieran, estos sí son los que tienen la sangre de los Aguilar, especialmente Mago”, son algunos de los comentarios que se lee bajo las fotos en Instagram.

Más allá de tomarse fotos juntos o de dar a conocer sus reuniones, Majo Aguilar ha demostrado la buena relación que tiene con su primo, hablando públicamente sobre el talento que tiene.

En una entrevista que dio el año pasado, la celebridad aseguró que le gustaría colaborar con Emiliano en un futuro, aunque bromeó con la idea de que él se pase al género ranchero o ella haga algo con el rap.

“Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero”, señaló la cantante.

El posible reencuentro entre Emiliano y Majo ha generado expectativa entre sus fanáticos, quienes no descartan una colaboración musical que mezcle ambos géneros musicales.

La intérprete de Cuéntame se ha caracterizado por ser discreta cuando se trata de su vida personal y de los conflictos que protagoniza la familia Aguilar, en especial Ángela y su padre.

Recientemente se mostró molesta cuando se le cuestionó si cantaría el Ave María en la boda de su prima con Christian Nodal, la cual está prevista ocurra en mayo próximo. “Es una pregunta muy sonsa, la verdad”, contestó y señaló que ella no se dedica a cantar en iglesias, agregó que no cantaría en la ceremonia de Ángela ni como un favor.