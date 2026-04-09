¿Vas de viaje a San Diego y amas el shopping? La ciudad es uno de los destinos de compras más importantes del sur de California, especialmente por su oferta de outlets.

Entre los más populares destacan Las Américas Premium Outlets, ubicado al sur de la ciudad, y Carlsbad Premium Outlets, situado en el norte del condado. Ambos outlets atraen a millones de visitantes cada año, pero, ¿cuál es más grande? ¿Dónde hay más tiendas?

Las Américas Premium Outlets

Las Américas Premium Outlets se localiza en San Ysidro, San Diego, justo a un costado del cruce fronterizo con México. De acuerdo con información corporativa de Simon Property Group, el complejo cuenta con aproximadamente 560,000 pies cuadrados de superficie comercial y más de 120 tiendas outlet operando de forma regular.

Es el outlet más grande del área de San Diego y destaca por sus amplias áreas abiertas tipo boulevard, múltiples zonas de comida y descanso. Tiene conectividad inmediata con autopistas y transporte transfronterizo.

Algunas de las tiendas más populares que encontrarás en Las Americas Premium Outlets son Nike Factory Store, Adidas, Puma, Michael Kors, Coach y Calvin Klein, marcas que ofrecen productos de temporadas anteriores con descuentos permanentes durante todo el año. También destacan Tommy Hilfiger, Banana Republic Factory Store y Polo Ralph Lauren, muy buscadas por quienes desean moda casual y prendas clásicas a precios outlet.

Además de ropa y calzado, el centro cuenta con tiendas especializadas y de estilo de vida que complementan la experiencia de compra. Marcas como Swarovski, The Cosmetics Company Store, Samsonite, Oakley y Timberland figuran entre las más visitadas.

Carlsbad Premium Outlets

Carlsbad Premium Outlets se encuentra en la ciudad de Carlsbad, California, dentro del norte del condado de San Diego. Cuenta con una superficie cercana a los 289,000 pies cuadrados y alberga poco más de 80 tiendas outlet.

Ve a este outlet si visitas Legoland o quieres una experiencia de compra más rápida. Aunque su tamaño es inferior al de Las Américas, también encontrarás buenas tiendas, como Coach, Michael Kors, kate spade new york, Polo Ralph Lauren Factory Store y Tory Burch, marcas reconocidas.

También destacan tiendas de moda casual y para toda la familia como Banana Republic Factory Store, Gap Outlet, Levi’s Outlet Store y Tommy Hilfiger. Además, abundan las tiendas deportivas y de estilo de vida muy valoradas. Nike Factory Store, Adidas, Under Armour y ASICS ofrecen calzado y ropa deportiva a precios outlet, mientras que marcas como Samsonite, Swarovski, The Cosmetics Company Store y Oakley amplían la oferta con artículos de viaje, joyería, fragancias y accesorios.

Las Américas Premium Outlets es el outlet más grande de San Diego en 2026. No solo duplica prácticamente el tamaño de Carlsbad Premium Outlets, sino que también concentra una mayor diversidad de marcas, servicios y visitantes internacionales. Sin embargo, Carlsbad Premium Outlets sigue siendo una excelente opción para quienes buscan comodidad, menor afluencia y una ubicación estratégica. ¿Cuál te gusta más?