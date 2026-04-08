Southwest Airlines aumentó 10 dólares a las tarifas por equipaje documentado, menos de un año después de poner fin a su beneficio de “las maletas vuelan gratis”, que durante mucho tiempo la distinguió, tras el pronunciado aumento en los costos del combustible para aviones desde el inicio de la guerra con Irán.

Los clientes que documenten una maleta pagarán 45 dólares a partir del jueves, mientras que una segunda maleta ahora costará 55 dólares, indicó la aerolínea. Algunos viajeros seguirán recibiendo gratis la primera maleta documentada, entre ellos, ciertos miembros del programa de lealtad, titulares elegibles de tarjetas de crédito de marca compartida y militares en servicio activo.

La medida se tomó “como parte de un análisis continuo del negocio y frente al cambiante panorama global”, señaló en un comunicado la aerolínea, con sede en Texas.

Southwest puso fin en mayo de 2025 a su generosa política, vigente desde hacía décadas, que permitía que los pasajeros documentaran dos maletas gratis, una decisión que marcó un cambio importante para la aerolínea tras años de promocionar ese beneficio como un diferenciador clave.

La empresa se suma ahora a una lista creciente de aerolíneas de Estados Unidos que han incrementado tarifas desde que comenzó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, lo que causó fluctuaciones en los precios del petróleo, ya que los combates cerca del estrecho de Ormuz interrumpieron los suministros globales. Las amenazas a esa angosta vía marítima, por la que normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, han elevado los precios del combustible para aviones, que se refina a partir del crudo.

El aumento en las tarifas por equipaje de Delta Air Lines entraron en vigor el miércoles. JetBlue y United Airlines también incrementaron sus tarifas por maletas la semana pasada.

El miércoles, los precios del petróleo se desplomaron hacia los 95 dólares por barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego de dos semanas con Irán, justo antes de una fecha límite que había fijado para que Teherán abriera el estrecho de Ormuz y permitiera que los petroleros salieran del golfo Pérsico. Pero los precios siguen muy por encima de los niveles previos a la guerra, en medio de riesgos persistentes de que el conflicto pueda continuar.

Para aumentar la incertidumbre, Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz el miércoles, en respuesta a ataques israelíes contra el grupo militante Hezbollah en Líbano, lo que sembró dudas sobre si el frágil alto el fuego se mantendrá.

El precio promedio de un galón de combustible para aviones en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York fue de 4,81 dólares el martes, frente a 2,50 dólares el día anterior a que comenzara la guerra, según Argus Media. El índice de combustible para aviones de Estados Unidos de la empresa de inteligencia del mercado energético da seguimiento a los precios promedio en esos importantes centros.

Fuera de Estados Unidos, varias aerolíneas han respondido al añadir o aumentar recargos por combustible, una herramienta de la que las aerolíneas estadounidenses no suelen depender.