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fue uno de los héroes que llevaron a la Selección Mexicana invicta a octavos de final y que hizo que los mexicanos pudieran soñar con la Copa Mundial con cuatro goles durante su participación en la justa deportiva.

Días después de caer ante Inglaterra, Quiñones fue captado en un vuelo comercial de Viva Aerobús, recibiendo aplausos y ovaciones de aficionados mexicanos que celebraron su desempeño en los cuatro partidos que disputó el Tricolor durante el Mundial.

En redes sociales circula un video tomado por un pasajero, identificado como Cibad Hernández, en el que se muestra a Quiñones avanzando por el pasillo del avión hacia su lugar junto a un acompañante.

Mientras caminaba, los aficionados lo grabaron y lo ovacionaron, hubo incluso quienes le agradecieron por hacer que los mexicanos soñaran con la gloria en cada gol y le expresaron su amor.

“¡Gracias!”, “¡Eso, Quiñones!”, “¡Te amamos, Quiñones!”, “Una porra (...)”, dijeron los pasajeros entre aplausos y gritos de emoción. Al ser recibido con dicha euforia, Julián se limitó a sonreír y a saludar con la mano a los presentes.

Previo a abordar su vuelo, Julián fue aplaudido por la afición en la sala de espera del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Después de que se hicieran virales ambos videos, los internautas criticaron a la Federación Mexicana de Futbol por dejar que su jugador estrella, después de todo lo que hizo por la Selección Mexicana, lo dejara viajar en una aerolínea debajo costo y además en clase turista.

"'Por qué no lo llevaron en compañía de primera clase? Se merece lo mejor ese man", "Este hombre hizo por México más que la Claudia y va en turista", "Es un héroe de la patria, ¿por qué va en clase turista?", "¿No les alcanzó para llevarlo en primera clase?", escribieron los usuarios.

Julián Quiñones, el máximo goleador de la Selección Mexicana en este Mundial

Julián Quiñones, un colombiano nacionalizado mexicano, hizo historia con la En cada uno de los cuatro partidos que disputó México, Quiñones anotó un gol, asegurando su avance hasta los octavos de final. Con este hito, Julián igualó a Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández en Copas del Mundo.

En una entrevista que dio su madre, Gabriela Quiñones, señaló que su hijo tenía un sueño en esta Copa: ser el campeón del Mundo con México.

Aunque la Selección de Javier Aguirre se quedó en el camino de la competición, Gabriela dijo sentirse alegre por lo que hizo Quiñones en la cancha del Estadio Azteca: “Pensábamos llegar más lejos, pero así es la vida (...) Estoy muy alegre porque mi hijo lo dio todo, demostró de lo que está hecho y mejores cosas vendrán”.

Agregó que estaba contenta por ver a su hijo convertirse en el máximo goleador de la Selección en este Mundial: “Feliz, porque cuando él está en la cancha, lo da todo. Deja el alma en el campo y pues estamos contentos en la familia porque lo dio todo”.

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