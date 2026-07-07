Nueva York es uno de los destinos más visitados del mundo y un sueño para millones de viajeros. Aunque la ciudad tiene fama de ser costosa, la realidad es que también ofrece una gran cantidad de atracciones gratuitas que permiten disfrutar de su historia, cultura y arquitectura sin afectar demasiado el presupuesto.

Desde parques icónicos y museos hasta puentes históricos y monumentos emblemáticos, la Gran Manzana cuenta con opciones para todos los gustos. Si estás planeando tu primera visita, estos son 10 lugares que puedes recorrer sin gastar un solo dólar y que te ayudarán a conocer la esencia de la ciudad.

1. Recorre Central Park

Ubicado en el corazón de Manhattan, Central Park es uno de los espacios verdes más famosos del planeta. Creado a finales de la década de 1850 para ofrecer un respiro frente al crecimiento urbano, hoy es uno de los principales atractivos de Nueva York.

En sus extensas áreas encontrarás cerca de 26 mil árboles, miles de bancas, decenas de fuentes, puentes, monumentos y esculturas. Además, es un lugar ideal para caminar, observar aves, disfrutar de espectáculos artísticos o simplemente relajarte mientras contemplas el paisaje.

2. Sube al ferry de Staten Island

Una de las mejores formas de admirar la Estatua de la Libertad sin pagar un tour es abordar el Staten Island Ferry. Este servicio conecta Manhattan con Staten Island y ofrece impresionantes vistas del puerto de Nueva York y del famoso skyline de la ciudad.

El recorrido dura menos de media hora y puede realizarse tantas veces como desees. Eso sí, recuerda obtener tus boletos únicamente en las taquillas oficiales y evitar a vendedores ambulantes que intenten cobrar por el servicio.

3. Visita el Museo Americano de Historia Natural

Considerado una de las instituciones científicas más importantes del mundo, este museo alberga exhibiciones dedicadas a las culturas humanas, la biodiversidad, los ecosistemas y el universo.

Entre sus mayores atractivos destacan las enormes salas de fósiles de dinosaurios, las exposiciones planetarias y las galerías dedicadas a la vida natural. Aunque solicita una donación voluntaria para emitir el boleto, los visitantes pueden aportar la cantidad que deseen.

4. Descubre el Museo de Arte Moderno (MoMA)

Los amantes del arte tienen una parada obligatoria en el MoMA, uno de los museos más prestigiosos del planeta.

Los viernes por la tarde ofrece acceso gratuito, permitiendo admirar obras de artistas legendarios como Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso y Jackson Pollock. Además, su colección incluye trabajos contemporáneos de mujeres artistas y grupos históricamente menos representados.

5. Cruza caminando el Brooklyn Bridge

El Puente de Brooklyn es mucho más que una vía de transporte. Esta obra de ingeniería, construida entre 1870 y 1883, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York.

Recorrerlo a pie es completamente gratuito y permite disfrutar de vistas espectaculares del East River, Manhattan y Brooklyn. También es uno de los lugares favoritos para tomar fotografías inolvidables.

6. Pasea por la Quinta Avenida

La Quinta Avenida es sinónimo de moda, lujo y estilo. Aquí se concentran algunas de las tiendas más famosas del mundo, incluyendo Tiffany & Co., Apple, H&M y muchas otras marcas internacionales.

Aunque entrar a comprar puede resultar costoso, caminar por esta emblemática avenida y admirar sus espectaculares escaparates no tiene ningún costo y forma parte de la experiencia neoyorquina.

7. Sube a The Vessel

En la moderna zona de Hudson Yards se encuentra The Vessel, una impresionante estructura de más de 45 metros de altura que combina arte, arquitectura y vistas panorámicas.

Cuenta con 80 plataformas y múltiples ángulos desde donde es posible capturar fotografías espectaculares del río Hudson, los rascacielos y el horizonte de la ciudad.

8. Visita Grand Central Terminal

Más que una estación de trenes, Grand Central Terminal es una auténtica joya arquitectónica. Inaugurada en 1913, destaca por sus elegantes pisos de mármol y su impresionante vestíbulo principal.

Uno de sus mayores tesoros es el famoso techo abovedado decorado con constelaciones, obra del artista francés Paul César Helleu. Entrar y recorrer sus instalaciones es totalmente gratuito.

9. Vive la energía de Times Square

Ningún viaje a Nueva York está completo sin una visita a Times Square. Este famoso cruce de Broadway y Seventh Avenue destaca por sus enormes pantallas luminosas, el movimiento constante de personas y la energía que lo caracteriza día y noche.

Ya sea para tomarte fotografías, admirar los espectaculares anuncios o simplemente observar el ritmo acelerado de la ciudad, este sitio es una parada indispensable.

10. Conoce el Memorial del 11 de Septiembre

El Memorial del 11 de Septiembre fue construido para honrar a las víctimas de los atentados terroristas de 2001 que destruyeron las Torres Gemelas.

Los visitantes pueden contemplar gratuitamente las dos enormes fuentes ubicadas en el lugar donde se levantaban las torres originales. Se trata de un espacio de reflexión que recuerda uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Estados Unidos.

Nueva York demuestra que no es necesario contar con un presupuesto ilimitado para disfrutar de algunos de sus lugares más emblemáticos. Desde parques históricos y museos hasta puentes, monumentos y miradores, la ciudad ofrece experiencias gratuitas que permiten descubrir su esencia y crear recuerdos inolvidables durante un primer viaje.