La Estatua de la Libertad es el monumento más icónico de Nueva York y uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Durante décadas ha sido una imagen de bienvenida para turistas e inmigrantes que llegaron a Estados Unidos por mar. Ubicada en Liberty Island, al sur de Manhattan, esta colosal figura encierra una historia llena de simbolismo, ingeniería y detalles poco conocidos que van mucho más allá de una simple postal.

Aquí 10 datos que ayudan a entender su verdadero significado y dimensión histórica.

1) Fue un regalo de Francia a Estados Unidos

El nombre oficial de la estatua es “La libertad iluminando el mundo”. Fue un obsequio del pueblo francés como símbolo de amistad y valores compartidos como la libertad y la democracia. La estatua fue inaugurada el 28 de octubre de 1886, como parte de las celebraciones por el centenario de la Independencia estadounidense. En la tabla que sostiene Lady Liberty está grabada la fecha 4 de julio de 1776, día en que se proclamó la independencia del país.

2) Su creador fue un escultor francés

La obra fue diseñada por el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, quien dedicó alrededor de 10 años a su creación en París. Para la estructura interna contó con la colaboración del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, el mismo que más tarde daría vida a la famosa Torre Eiffel.

3) Sus dimensiones impresionan

La estatua mide 46 metros desde los pies hasta la punta de la antorcha. Si se incluye el pedestal, alcanza una altura total de 93 metros. Su peso es de 225 toneladas, y gran parte de su revestimiento exterior está hecho de cobre, material responsable de su característico color verde.

4) El misterio del rostro

Una de las teorías más conocidas señala que el rostro de la estatua está inspirado en la madre de Bartholdi, hipótesis respaldada por National Geographic y nunca desmentida por el escultor. Otras versiones indican que pudo haberse basado en Isabella Eugénie Boyer, viuda del inventor Isaac Singer.

5) La antorcha original ya no está en lo alto

Durante una restauración en la década de 1980, se determinó que la antorcha original estaba demasiado dañada para permanecer en la estatua. Fue retirada el 4 de julio de 1984 y hoy se exhibe en el Museo de la Estatua de la Libertad, donde puede apreciarse de cerca.

6) La nueva antorcha brilla con oro

La antorcha actual, instalada durante la restauración concluida en 1986, está recubierta con láminas de oro de 24 quilates, lo que le da su característico brillo y refuerza el simbolismo de la luz como guía.

7) Los rayos representan al mundo

La corona de la estatua tiene siete rayos, uno por cada continente: América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. Cada rayo mide casi tres metros y pesa alrededor de 68 kilos.

8) Un ascenso exigente

Para llegar desde el pedestal hasta la cabeza de la estatua es necesario subir 154 escalones, una experiencia que permite dimensionar su tamaño desde el interior.

9) Un símbolo contra la opresión

A los pies de la Estatua de la Libertad hay cadenas rotas, que simbolizan el fin de la opresión y la tiranía. A finales del siglo XIX y principios del XX, la estatua se convirtió además en un poderoso emblema de la inmigración, al ser lo primero que veían millones de personas al llegar a Estados Unidos.

10) Pudo no estar en Nueva York

Aunque hoy es inseparable de la ciudad, Boston y Filadelfia ofrecieron pagar el costo total de la estatua a cambio de que se instalara en sus ciudades. Sin embargo, esas propuestas no prosperaron y el monumento permanece en Nueva York, donde se convirtió en uno de sus mayores íconos.