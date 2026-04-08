Planear un viaje puede sentirse como el primer gran paso hacia unas vacaciones soñadas, pero el precio de los boletos de avión suele ser el obstáculo que más dudas genera. La buena noticia es que no todo depende del destino: el cuándo, el cómo y la forma en que se buscan los vuelos puede marcar una diferencia importante en el presupuesto. Con un poco de estrategia y flexibilidad, es posible encontrar tarifas mucho más accesibles sin sacrificar comodidad.

Desde elegir fechas inteligentes y evitar temporadas altas, hasta aprovechar herramientas digitales y comparar opciones antes de comprar, existen prácticas sencillas que pueden ayudarte a pagar menos por tus vuelos. Si estás planeando tu próximo viaje y quieres que el dinero rinda más desde el primer clic, estos tips clave para ahorrar en boletos de avión te serán de gran utilidad para conseguir las mejores ofertas disponibles.

1. Viaja en temporada baja

Viajar a Estados Unidos es mucho más barato en temporada baja. Aquí las fechas sugeridas, generalmente coinciden con que los niños están en periodo de clases.

Enero: las dos últimas semanas. Revisa el clima por tormentas invernales.

Febrero: todo el mes, excepto el 14 de febrero por San Valentín y el puente del 20 de febrero por el Día de los Presidentes.

Marzo: las primeras dos semanas de marzo.

Mayo: todo el mes, excepto el feriado por el Día de los Caídos. Este 2023 es 29 de mayo.

Agosto: las últimas dos semanas de agosto. Revisa el tiempo por temporada de lluvias y huracanes.

Septiembre: todo septiembre, excepto el primer lunes por el Día del Trabajo.

Octubre: todo octubre, excepto la última semana por Halloween.

Noviembre: las dos primeras semanas de noviembre.

Google Flights tiene una vista de calendario con fechas y gráficas que permite visualizar cómo cambian los precios. Úsala para tomar mejores decisiones sobre cuándo comprar vuelos, si eres flexible con las fechas.

2. Busca tu vuelo en “modo incógnito”

Busca tu vuelo en “modo incógnito” en el navegador. Es un truco simple, pero efectivo, pues gran parte de los costos automatizados dependen de la región desde donde buscas tus vuelos.

3. Compara precios entre aerolíneas

No compres tu vuelo con la primera aerolínea que veas. La clave para encontrar más ofertas de viaje es comparar los precios entre aerolíneas. Para hacerlo puedes utilizar herramientas como: SkyScanner, Google Flights y Momondo. Activar las alertas de viaje puede ayudarte a encontrar ofertas de hasta el 40%. Debes tomarlas en cuanto las saquen porque generalmente no duran más de un día.

4. Compra tus vuelos con anticipación

Google México reveló que, según un análisis histórico de Google Flights, el precio más bajo en boletos de avión se encuentra 119 días antes de cuando queremos viajar. “Es, decir casi 4 meses previos”.

Este dato estadístico confirma la teoría de que es mejor reservar los vuelos con antelación para pagar un poco menos, pues pueden volverse más costosos a medida que se acerca la fecha de viaje.

5. Vuela entre semana

Todo viajero siempre está en busca de las mejores ofertas y un vuelo barato nunca se desprecia. La cuestión es: ¿cuándo encontrarlos?

Google México reveló que, según un análisis histórico de Google Flights, el precio más bajo en boletos de avión se encuentra 119 días antes de cuando queremos viajar. “Es, decir casi 4 meses previos”.

Este dato estadístico confirma la teoría de que es mejor reservar los vuelos con antelación para pagar un poco menos, pues pueden volverse más costosos a medida que se acerca la fecha de viaje.

6. Si estás dispuesto, vuela con escala

Google dice que optar por un vuelo con escala en lugar de uno directo es una de las mejores formas de ahorrar, pues, en promedio, las tarifas directas son un 20 % más altas que las de un vuelo con escalas.

7. Activa el seguimiento de precios en Google

Con esta herramienta, Google Flights te enviará un correo si nota que los precios de vuelos a tu destino seleccionado cambian sustancialmente. “O, si es más flexible en cuanto a cuándo viajar, puede activar el seguimiento para "Cualquier fecha" para recibir notificaciones sobre caídas de precios para vuelos que salen en los próximos 3 a 6 meses”, agregan.