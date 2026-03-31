La temporada de Semana Santa es uno de los periodos vacacionales más concurridos del año en México. Miles de personas utilizan los servicios de autobuses para trasladarse a distintos destinos turísticos o visitar a familiares. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reforzado en redes sociales la difusión de los derechos que protegen a los pasajeros durante sus viajes.

El objetivo es claro: garantizar que los usuarios conozcan las obligaciones de las líneas de autobuses y evitar contratiempos que puedan arruinar las vacaciones.

Derechos esenciales de los pasajeros al viajar en autobús

Profeco enumeró varios derechos que toda persona debe tener presentes al momento de abordar un autobús. Entre los más importantes destacan:

1. Respeto al boleto

La empresa de transporte debe cumplir estrictamente con lo establecido en el boleto:

Precio pagado.

Horario de salida.

Tipo de servicio contratado.

Esto asegura que el usuario reciba exactamente el servicio por el que pagó, sin cambios arbitrarios ni modificaciones injustificadas.

2. Seguro de viaje obligatorio

Toda línea de autobuses debe proporcionar un seguro que cubra:

Gastos médicos en caso de accidente.

Indemnización por fallecimiento.

Daños o pérdida de equipaje.

Este seguro es responsabilidad del proveedor y es un respaldo importante para el viajero.

3. Reembolsos por retrasos

Si el autobús se retrasa por causas atribuibles a la empresa, el pasajero tiene derecho a:

Decidir no viajar.

Solicitar un reembolso total.

Para ello, es indispensable conservar el boleto o comprobante del servicio.

4. Información completa en el boleto

El boleto debe incluir de forma clara:

Razón social de la empresa.

Fecha del viaje.

Número de asiento.

Origen y destino.

Precio total.

Tipo de servicio.

Esta información es crucial si se requiere presentar una queja o reclamación.

Profeco recuerda además que, ante cualquier irregularidad, los consumidores pueden utilizar el Teléfono del Consumidor:

55 5568 8277.

800 468 8722.

asesoria@profeco.gob.mx.

Consejos para viajar más cómodo y seguro en autobús

Viajar en autobús puede ser una experiencia económica, práctica y agradable, siempre que el pasajero tome algunas precauciones. Profeco sugiere considerar lo siguiente:

1. Planifica con anticipación

Compra tus boletos con tiempo, especialmente en temporadas de alta demanda como Semana Santa.

La mayoría de las líneas permiten adquirirlos en línea, lo cual facilita asegurar asiento.

2. Llega con tiempo a la terminal

Arribar con anticipación te evita contratiempos, largas filas o incluso perder tu viaje.

3. No lleves equipaje de más

Empaca solo lo necesario y etiqueta tu maleta.

Lleva un bolso pequeño con lo esencial:

Agua.

Snacks.

Una manta ligera.

Entretenimiento (música, libro, etc.).

4. Usa ropa cómoda

Elige prendas holgadas y en capas para adaptarte a los cambios de temperatura dentro del autobús.

Una chamarra ligera o térmica puede ser útil, especialmente en trayectos nocturnos.

5. Protege tus pertenencias

Mantén tus objetos de valor cerca de ti y asegúrate de que tu equipaje grande esté bien asegurado.

6. Hidrátate y come bien

Toma suficiente agua y opta por alimentos ligeros antes de viajar para evitar malestares durante el trayecto.

7. Estira durante las paradas

Si el viaje es largo, aprovecha las escalas para moverte un poco y estimular la circulación.

8. Respeta a los demás pasajeros

Evita ruidos innecesarios y mantén bajo el volumen de tus dispositivos electrónicos.