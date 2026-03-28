Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de capitalinos buscan escapadas rápidas sin alejarse demasiado de su hogar. Afortunadamente, alrededor de la Ciudad de México existen destinos ideales para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y la tradición en un solo día. Te presentamos los 5 pueblos mágicos que están cerca de la CDMX, que puedes visitar de ida y vuelta y que, además, son económicos, por lo que tu bolsillo no sufrirá.

A veces no hay tanto tiempo ni dinero para hacer unas vacaciones a la playa o a un destino lejano que implique altos costos; es por eso que los pueblos mágicos resultan ser una gran opción para aquellos personas que quieren salir, distraerse, divertirse y compartir un rato con la familia y amigos.

Para aquellos que viven en la CDMX pueden ir en Semana Santa a cualquiera de los siguientes pueblos mágicos que se encuentran cerca de la capital, ya que ahí podrán encontrar una gran cantidad de cosas que hacer y visitar, a la par que disfrutan de paisajes increibles y un clima delicioso.

5 pueblos mágicos cerca de CDMX para visitar en Semana Santa 2026

Si buscas descanso, aventura o cultura, cualquiera de estos destinos te dará una experiencia completa en solo un día:

1. Valle de Bravo

A solo dos horas y media de la CDMX se encuentra Valle de Bravo, uno de los destinos favoritos por su lago, sus calles empedradas y su ambiente relajado.

Durante Semana Santa es ideal para practicar deportes acuáticos o simplemente para caminar por su pintoresco centro. También puedes disfrutar de vistas espectaculares desde el mirador de La Peña.

2. Tepoztlán

A dos horas de la capital podrás encontrarte con Tepoztlán, pueblo mágico que es perfecto para quienes buscan energía, tradición y naturaleza.

Subir al Cerro del Tepozteco es una de las actividades más populares, además de recorrer su mercado lleno de comida típica y artesanías. ¿Imperdible? Probar las famosas nieves exóticas.

3. Taxco

Famoso por su arquitectura colonial y su tradición platera, Taxco es uno de los destinos más visitados en Semana Santa por sus procesiones religiosas. Sus calles estrechas y la impresionante iglesia de Santa Prisca lo convierten en un lugar lleno de historia.

4. Huasca de Ocampo

Este destino es ideal para amantes de la naturaleza. Aquí se encuentran los famosos Prismas Basálticos, una formación rocosa única en México. También, puedes disfrutar de cabañas, bosques y recorridos ecoturísticos.

5. Malinalco

A poco más de dos horas de la CDMX, Malinalco destaca por su zona arqueológica ubicada en la montaña y su ambiente tranquilo. Es perfecto para quienes buscan un plan relajado con un toque cultural.

Estos Pueblos Mágicos destacan por:

Su cercanía con la CDMX

Opciones para viajes de ida y vuelta

Gran oferta gastronómica y cultural

Actividades para todos los gustos.

Recomendaciones para tu viaje en Semana Santa 2026

-Sal temprano para evitar tráfico

-Reserva con anticipación si planeas quedarte

-Lleva efectivo (no todos los lugares aceptan tarjeta)

-Revisa el clima antes de salir.

La Semana Santa 2026 es la oportunidad perfecta para desconectarte sin ir lejos. Estos 5 pueblos mágicos combinan belleza, tradición y accesibilidad, convirtiéndose en opciones ideales para una escapada desde la Ciudad de México.