Estados Unidos es un destino ideal para quienes buscan sol, mar y paisajes que quitan el aliento. Sus costas, desde Florida hasta Hawái, albergan playas impresionantes caracterizadas por aguas cristalinas, arenas blancas y entornos naturales que difícilmente se olvidan.

Con la Semana Santa 2026 acercándose —del 29 de marzo al 5 de abril— es el momento perfecto para planear una escapada. Estas son las fechas clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Si buscas una playa espectacular sin necesidad de visitar los destinos más caros o concurridos, aquí encontrarás seis opciones increíbles para disfrutar durante estos días festivos.

1. Caladesi Island State Park – Dunedin/Clearwater, Florida

Caladesi Island es uno de los tesoros naturales mejor conservados de Florida. Solo es accesible en barco privado o a través de una larga caminata desde Clearwater Beach, lo que la convierte en un refugio perfecto para viajeros que desean tranquilidad.

Su arena blanca está compuesta por cristales de cuarzo, lo que le da un brillo único.

Las aguas son totalmente cristalinas, ideales para nadar o relajarse.

El parque cuenta con senderos para recorrer en kayak o canoa entre manglares.

Un destino perfecto para desconectarse del ruido urbano y perderse entre paisajes naturales.

2. Duke Kahanamoku Beach – Oahu, Hawái

Ubicada en el extremo oeste de Waikiki, esta playa ofrece una experiencia más calmada que la zona turística tradicional.

Es la playa más ancha de Hawái, ideal para largas caminatas o descanso bajo el sol.

Sus aguas están protegidas por un importante arrecife de coral, lo que genera oleajes suaves.

Muy cerca se encuentra la laguna Duke Kahanamoku, un sitio muy popular para nadar.

El icónico volcán Diamond Head se aprecia en la distancia, haciendo de este un paisaje inolvidable.

Un lugar imprescindible para quienes buscan belleza natural y ambiente relajado.

3. Wailea Beach – Maui, Hawái

Wailea Beach destaca por sus arenas doradas, aguas limpias y un entorno rodeado de vegetación tropical.

Forma parte de una comunidad de complejos turísticos de lujo, conocida por sus cinco playas en forma de luna creciente.

Es perfecta para nadar, practicar esnórquel o simplemente admirar el paisaje.

Los alrededores incluyen jardines exuberantes, campos de golf y hoteles elegantes rodeados de plantas y árboles florales.

Ideal para quienes buscan una experiencia playera con un toque sofisticado.

4. Poipu Beach – Kauai, Hawái

Esta playa es única: en realidad consta de dos playas divididas por una lengua de arena que llega hasta una pequeña isla cercana.

La isla protege el área de las grandes olas, por lo que las aguas son tranquilas y seguras.

Las olas cambian de tamaño conforme se avanza por la playa en forma de media luna.

Es perfecta para familias, practicantes de esnórquel y amantes de los paisajes peculiares.

Un lugar versátil y pintoresco, ideal para explorar.

5. Mid-Beach – Miami, Florida

Si te atrae el ambiente cosmopolita y elegante, Mid‑Beach es la opción correcta.

Está ubicada entre las calles 23 y 46 de Miami Beach.

Alberga hoteles icónicos como Miami Beach Edition, Faena Hotel Miami Beach y Soho Beach House.

Se encuentra el famoso Faena District, entre las calles 32 y 36: un corredor cultural lleno de boutiques, arte y arquitectura de lujo.

Perfecto para viajeros que buscan playa con opciones de gastronomía, cultura y vida urbana.

6. Grayton Beach State Park – Florida Panhandle

Nombrada la mejor playa en 2020, Grayton Beach es un verdadero paraíso natural.

Su arena es sumamente blanca y fina, casi como azúcar.

Las aguas son limpias, cálidas y de un intenso tono turquesa.

Las olas suelen ser muy pequeñas, ideales para familias y niños.

En caso de viento, es recomendable evitar el agua y aprovechar sus senderos entre dunas para explorar.

Es un destino perfecto para quienes desean combinar playa y naturaleza en un ambiente calmado.

Estados Unidos es un país lleno de playas deslumbrantes que ofrecen algo para todos: tranquilidad, aventura, naturaleza exuberante o lujo urbano.