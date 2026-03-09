Ya se aproxima la Semana Santa y eso también significa días de sol y playa. Si planeas un viaje internacional, una gran opción es visitar Estados Unidos con sus playas preciosas y auténticas ciudades con joyas turísticas.

En 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Aquí tienes las fechas clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Aquí algunos destinos perfectos para descubrir en Semana Santa y que no son tan caros como los más populares.

1. Grayton Beach State Park en Florida

Grayton Beach State Park fue nombrada la mejor playa de Estados Unidos en 2020. Es conocida por su arena sumamente blanca y fina. Su agua está limpia y es color turquesa. Si vacacionas en familia, considérala porque es poco profunda y cálida.

“Las olas generalmente se miden en pulgadas, por lo que el agua es segura a menos que un viento levante las olas, en cuyo caso es mejor mantenerse fuera del agua y explorar el resto de este parque natural”, escribe el también profesor de la Universidad Internacional de Florida.

Grayton Beach está ubicada en la costa panhandle de Florida. Después de refrescarte en el mar, puedes pasear por una ruta de senderismo bellísima que se extiende a través de grandes dunas de arena que parecen azúcar.

2. Denver

Denver, Colorado, es una ciudad para visitar al menos una vez en la vida. Tiene una creciente escena gastronómica con buenos restaurantes, bares, recorridos de cerveza. Además de museos y parques que serán el complemento ideal de tu día.

Toda la ciudad está conectada por senderos y parques. Además, puedes viajar en cualquier temporada del año, pues generalmente tiene 300 días de sol.

Ve al Denver Art Museum, a Red Rocks Park, al Denver Botanical Garden, al Denver Museum of Nature & Science a Larimer Square o toma la ruta de la cerveza.

3. Clearwater Florida

Muchos la consideran el lugar ideal para pasar una luna de miel. Serás testigo de puestas de sol deslumbrantes y el avistamiento de delfines es uno de los atractivos del lugar. Además, tu pareja quedará encantada con las aguas cristalinas.

Encontrarás muestras de comida de los mejores restaurantes de la zona, vino de más de 100 bodegas, variedad de cervezas artesanales y diversión de playa.

Si viajas con tu familia, pueden encontrar entretenimiento y aprendizaje en el Acuario Marino de la ciudad.

4. Corpus Christi, Texas

Es una ciudad que realmente puede sorprenderte durante tu viaje a Texas. No solamente es el lugar donde vivió la famosa cantante Selena Quintanilla, sino que está enclavada en la costa del Golfo de México y tendrás diversión en la playa, paisajes maravillosos, avistamiento de fauna, así como múltiples actividades culturales y cenas en restaurantes maravillosos.

Aprovecha las playas de Corpus Christi en tu viaje para disfrutar del calorcito, relajarte y divertirte en el mar. Estas son las más populares.

Padre Island National Seashore.

Mustang Island.

North Beach.

Whitecap Beach.

McGee Beach.

Si eres un aventurero, Corpus Christi es el destino ideal para ti. En sus playas pueden practicarse deportes acuáticos, pero también hay paseos panorámicos para quienes disfrutan de la contemplación. Estas son las actividades al aire libre más comunes.

Kayak.

Paddle Boarding.

Kite Surfing.

Paseos en bote.

Yoga en paddle board.

Paseos de inmersión en la naturaleza.

5. Dana Point

Dana Point es un destino que conecta con el océano en muchos sentidos: sus atracciones más populares incluyen playas vírgenes, restaurantes junto a acantilados, clases de navegación, surf y es la capital mundial para ver ballenas.

Las playas de Dana Point son impresionantes. Tendrás una panorámica perfecta de playa californiana y lo mejor es que será tu punto de inicio en un recorrido por la Pacific Coast Highway.

También puedes practicar senderismo junto a la playa, andar en bicicleta, pasear en bote y hasta tomar un crucero vinícola.

El surf es el deporte de California y puedes practicarlo en las playas de Dana Point. Los visitantes también pueden aprender más sobre el deporte en el Centro de Patrimonio y Cultura del Surf (SHACC), que alberga el archivo de surf más importante del mundo. Encontrarás tablas de surf antiguas, artefactos, fotografías videos y publicaciones que resguardan su historia.