Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026 y Los Ángeles será una de las ciudades protagonistas de esta justa con 8 partidos a disputarse en el SoFi Stadium. Para empezar, la selección de Estados Unidos debuta aquí el viernes 12 de junio para enfrentar a Paraguay. Así que todos los ojos están sobre la ciudad.

Ana Gabriella García, manager de Comunicaciones Globales de Discover Los Ángeles, se dice emocionada porque la ciudad tendrá 8 partidos del Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos en 2028. “Vamos a tener 8 partidos. Tendremos los Olímpicos en 2028. Estamos muy emocionados. Muchos deportes”, señala.

Con este imán deportivo, Los Ángeles se prepara para recibir a miles de turistas. “Estamos trabajando para facilitar los viajes de los visitantes: Desde el aeropuerto, lo que pueden hacer, mostrar la escena culinaria. Mucha gente que viene a Los Ángeles va al centro, a Universal Studios, pero queremos mostrarles que hay mucho por hacer”, agrega.

Lo que recomienda, a quienes visitan LA por primera vez, es no perderse la escena culinaria. Hay 28 restaurantes con estrella Michelin y cientos que reflejan la diversidad cultural con sabores exquisitos.

“Para viajeros de primera vez, recomiendo probar la escena culinaria. Ir a algunos restaurantes, exploraría los vecindarios. No traten de hacerlo todo en un día, extiendan su visita”.

García añade que la ciudad ha hecho mejoras al metro y habrá un nuevo shuttle “para mejorar la movilidad”.

Partidos que tendrá Los Ángeles durante el Mundial 2026

Viernes, 12 de junio 2026

Partido 4 – Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Estadio Los Ángeles.

Lunes, 15 de junio 2026

Partido 15 – Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Estadio Los Ángeles.

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 26 – Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Estadio Los Ángeles.

Domingo, 21 de junio 2026

Partido 39 – Bélgica vs Irán – Grupo G - Estadio Los Ángeles.

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 59 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Estadio Los Ángeles.

Dieciseisavos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Estadio Los Ángeles.

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Estadio Los Ángeles.

Cuartos de final

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 - Estadio Los Ángeles.

Experiencias para vivir el Mundial 2026 en Los Ángeles

El FIFA Fan Festival transformará el histórico Los Angeles Memorial Coliseum en una gran celebración del futbol, reuniendo del 11 al 15 de junio a aficionados de todo el mundo para ver partidos en vivo y disfrutar de música, cultura y gastronomía. La programación y horarios se anunciarán en marzo de 2026. Según Cobi Jones, el festival será el corazón de la Copa Mundial en Los Ángeles, uniendo a la comunidad para celebrar el deporte y la multiculturalidad que distinguen a la región.

Además del FIFA Fan Festival, las Fan Zones de Los Ángeles World Cup 26 llevarán la emoción de la Copa Mundial a distintos puntos del área metropolitana, ofreciendo espacios para ver partidos en vivo y disfrutar de actividades interactivas durante los 39 días del torneo.

Estas zonas convertirán diversos lugares en centros ideales para seguir los encuentros más destacados, con sedes que incluyen:

The Original Farmers Market (18–21 de junio).

Downey (20 de junio).

Union Station y LA Plaza de Cultura y Artes (25–28 de junio).

Hansen Dam Lake (2–5 de julio).

El Parque Earvin “Magic” Johnson (4–5 de julio).

Whittier Narrows (9–11 de julio).

Venice Beach (11 de julio).

Fairplex y West Harbor (14–15 y 18–19 de julio).

Actividades turísticas para hacer en Los Ángeles sin gastar mucho

Disfruta de Santa Mónica y su famoso muelle

El muelle de Santa Mónica es uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles. La entrada es gratuita y ofrece vistas espectaculares del océano Pacífico.

Explora el arte y la cultura en Venice Beach

A pocos minutos de Santa Mónica, Venice Beach te espera con su ambiente bohemio y artístico. Aquí puedes ver a patinadores en acción, artistas urbanos mostrando su talento y disfrutar de la playa sin pagar nada.

Visita el Observatorio Griffith y su museo astronómico

El Observatorio Griffith es una parada obligatoria para los amantes del espacio y las vistas panorámicas. La entrada es gratuita e incluye acceso a exposiciones sobre astronomía.

Tómate una foto con el letrero de Hollywood

Una de las postales más icónicas de Los Ángeles es el letrero de Hollywood. Puedes obtener una excelente vista desde el Observatorio Griffith y capturar una foto memorable.

Camina por el Paseo de la Fama

El Hollywood Walk of Fame es una de las atracciones más conocidas de la ciudad. Pasear por sus aceras y buscar las estrellas de tus celebridades favoritas es totalmente gratis.

Recorre Rodeo Drive en Beverly Hills

Aunque es una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, Rodeo Drive puede disfrutarse sin gastar.

Admira el arte contemporáneo en The Broad

Ubicado en el centro de Los Ángeles, The Broad es un museo de arte contemporáneo con entrada gratuita (previa reservación en línea). Alberga obras de artistas reconocidos y es ideal para quienes buscan una experiencia cultural sin costo.

Descubre el Getty Center y sus jardines

El Getty Center es uno de los museos más importantes de California. La entrada es gratuita con reservación previa, y su colección incluye pinturas, esculturas, manuscritos y fotografías.