Viajar en avión debería ser una experiencia sencilla, pero muchas veces el proceso se complica por errores en el manejo del equipaje. Sobrepeso, líquidos prohibidos o maletas mal clasificadas son algunos de los problemas que pueden generar cargos inesperados y retrasos en el aeropuerto. Conocer los tipos de equipaje y sus reglas puede ahorrarte tiempo, dinero y estrés.

A continuación, te presentamos los errores más comunes al preparar tu maleta y cómo evitarlos.

1. No identificar tu tipo de equipaje

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando el pasajero no identifica correctamente qué tipo de equipaje lleva. Esto provoca confusiones en el mostrador e incluso tarifas extra.

Artículo personal

Va debajo del asiento frente a ti.

Puede ser mochila, bolsa de laptop, portafolio o tote bag.

Siempre es gratuito.

No permite líquidos o geles mayores a 100 ml.

Equipaje de mano

Viaja contigo en la cabina.

No debe superar los 10 kilos.

Permite líquidos únicamente en envases de hasta 100 ml, guardados en una bolsa resellable de 20 x 20 cm.

En total, los líquidos no deben rebasar un litro por pasajero.

En México, la Profeco y la Ley de Aviación Civil establecen que este equipaje no debe cobrarse, siempre que el pasajero respete peso y dimensiones.

Equipaje documentado

Va en la zona de carga.

Generalmente permite 23 o 25 kilos, según la aerolínea.

Es la maleta con mayor riesgo de extravío o robo.

No deben guardarse ahí objetos de valor: pasaporte, visa, electrónicos o medicamentos.

Conocer estas diferencias evita confusiones y pagos innecesarios en el aeropuerto.

2. Llevar más peso del permitido

Muchos viajeros piensan que “cabe todo en la maleta”, pero el peso es tan importante como el tamaño. Presentarse con una maleta de 20 kilos cuando solo se contrató artículo personal o equipaje de mano es uno de los motivos más comunes de cobros extra.

Límites generales:

Equipaje de mano: máximo 10 kg

Equipaje documentado: 23–25 kg

Superar estos límites implica tarifas adicionales que pueden ser costosas y, además, retrasos en el check‑in.

3. Documentar equipaje cuando no es necesario

Muchos pasajeros documentan una maleta por costumbre, sin necesidad real.

Pero hacerlo implica:

Esperar más tiempo en el mostrador.

Pagar entre $600 pesos o $30 dólares.

Riesgo de daño, robo o extravío.

Si tu viaje es corto y puedes llevar menos de 10 kilos, optar únicamente por el equipaje de mano puede ahorrar tiempo y dinero.

4. Pagar por el equipaje hasta llegar al aeropuerto

Otro error costoso es dejar el pago del equipaje documentado para el último momento.

Las aerolíneas suelen cobrar más caro en el aeropuerto, por lo que siempre conviene pagarlo:

Al comprar el vuelo.

Durante el check‑in en línea.

Esto también reduce filas y agiliza el embarque.

5. No respetar las reglas sobre líquidos y geles

Las restricciones para líquidos siguen vigentes y son una de las razones más comunes de retrasos en los filtros de seguridad.

Regla básica:

Los envases deben ser de 100 ml o menos.

Todos deben caber en una bolsita resellable 20 x 20 cm.

El total no debe superar un litro por persona.

Las maletas con perfumes grandes, cremas abiertas o botellas mayores a 100 ml suelen terminar siendo revisadas e incluso confiscadas. Imagínate perder tu

6. Guardar objetos de valor en la maleta documentada

Por seguridad, lo peor que puedes hacer es documentar:

Pasaporte o visa.

Celulares, laptops y cámaras.

Medicamentos.

Dinero.

Cargadores.

Al no viajar contigo, existe la posibilidad —aunque pequeña— de extravío o robo. Siempre deben ir en tu equipaje personal o carry-on.

Muchos de los problemas y gastos inesperados en el aeropuerto pueden evitarse simplemente entendiendo los tipos de equipaje, respetando los pesos permitidos y preparando la maleta con anticipación. Viajar ligero, evitar líquidos prohibidos y pagar servicios en línea son decisiones que harán tu experiencia mucho más sencilla y, sobre todo, más económica.