Planear unas vacaciones puede ser emocionante, pero también costoso, especialmente si no se elige bien el momento para viajar. Uno de los factores que más influye en el precio de los boletos de avión es la temporada en la que se realiza el viaje.

De acuerdo con un análisis realizado por el sitio especializado en tendencias de viaje CheapAir, hay meses específicos en los que volar resulta mucho más económico que en otros.

¿Cuándo es más barato volar?

Según el estudio, febrero se posiciona como el mes más accesible para viajar en avión. Esto se debe a que, tras el ajetreo de las fiestas decembrinas y el inicio del año nuevo, la demanda de vuelos cae significativamente.

Como resultado, las aerolíneas suelen ofrecer tarifas más bajas para incentivar los viajes.

Le siguen enero y septiembre, dos meses que también presentan precios atractivos. En enero, las últimas dos semanas son ideales para encontrar ofertas, aunque es importante considerar las condiciones climáticas, ya que las tormentas invernales pueden afectar los itinerarios.

En septiembre, la baja demanda posterior al verano permite encontrar vuelos más baratos, excepto durante el primer lunes del mes, cuando se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Los meses más caros para volar

En contraste, diciembre es el mes más costoso para viajar en avión. Las celebraciones navideñas y de fin de año elevan la demanda, lo que se traduce en tarifas más altas. Julio y junio también figuran entre los más caros, ya que coinciden con las vacaciones de verano, cuando muchas familias aprovechan para viajar.

Otros meses que suelen tener precios elevados son noviembre, debido al Día de Acción de Gracias, y agosto, especialmente en sus primeras semanas, cuando aún hay alta demanda por el cierre de la temporada vacacional.

¿Cuánto se puede ahorrar?

De acuerdo con CheapAir, elegir febrero como mes de viaje puede representar un ahorro promedio de 114 dólares en comparación con volar en diciembre. Esta diferencia puede ser aún mayor si se combinan otras estrategias de ahorro, como reservar con anticipación o elegir vuelos con escalas.

Fechas recomendadas para ahorrar en vuelos

Si estás pensando en viajar a Estados Unidos o dentro del país, estas son algunas de las mejores fechas para encontrar boletos a buen precio:

Enero: las dos últimas semanas.

Febrero: todo el mes, excepto el 14 (San Valentín) y el 20 (Día de los Presidentes).

Marzo: las primeras dos semanas.

Mayo: todo el mes, evitando el feriado del Día de los Caídos.

Agosto: las últimas dos semanas.

Septiembre: todo el mes, excepto el primer lunes.

Octubre: todo el mes, menos la última semana por Halloween.

Noviembre: las dos primeras semanas.

Consejos para conseguir vuelos baratos

Además de elegir bien el mes, hay otras formas de ahorrar al momento de comprar boletos de avión:

Comparar precios entre distintas aerolíneas y plataformas de viaje.

Reservar con anticipación, especialmente si se viaja en temporada alta.

Considerar vuelos con escalas, que suelen ser más económicos que los directos.

Evitar fines de semana y días festivos, cuando la demanda es más alta.

Elegir el momento adecuado para viajar puede marcar una gran diferencia en tu presupuesto. Si tienes flexibilidad en tus fechas, considera volar en los meses menos demandados y aprovecha las oportunidades para ahorrar.