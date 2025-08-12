La edición más reciente del Índice de Pasaportes Henley, elaborado con datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), reveló cuáles son los pasaportes que ofrecen mayor libertad de movimiento a sus portadores en 2025.

Este ránking clasifica, desde hace 20 años, el poder de los pasaportes según el número de destinos que sus titulares pueden visitar sin necesidad de obtener una visa antes.

1. Singapur – 193 destinos

Encabezando la lista, el pasaporte de Singapur permite el ingreso sin visa a 193 países y territorios, consolidándose como el más poderoso del mundo. Este logro refleja la estrategia diplomática activa del país asiático y su creciente influencia global.

2. Japón y Corea del Sur – 190 destinos

En segundo lugar, Japón y Corea del Sur comparten el podio con acceso sin visa a 190 destinos. Ambos países continúan liderando la movilidad internacional en Asia, gracias a sus sólidas relaciones bilaterales y acuerdos de exención de visa.

3. Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y España – 189 destinos

Siete países europeos se posicionan en el tercer puesto, con 189 destinos accesibles sin visa. Esta agrupación refleja la fortaleza diplomática de la Unión Europea y su compromiso con la libre circulación.

4. Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia – 188 destinos

Otro bloque europeo ocupa el cuarto lugar, con 188 destinos. La consistencia de Europa en los primeros puestos del índice demuestra su liderazgo en acuerdos internacionales de movilidad.

5. Grecia, Nueva Zelanda y Suiza – 187 destinos

En el quinto puesto, Grecia, Nueva Zelanda y Suiza destacan por su acceso a 187 destinos. Nueva Zelanda es el único país fuera de Europa y Asia que logra posicionarse en el Top 5.

6. Reino Unido – 186 destinos

El Reino Unido ha descendido en el ránking, ubicándose en el sexto lugar con 186 destinos. Aunque alguna vez lideró el índice, su posición actual refleja una tendencia a la baja en su movilidad internacional.

7. Australia, República Checa, Hungría, Malta y Polonia – 185 destinos

Cinco países comparten el séptimo puesto, con 185 destinos accesibles sin visa. Esta categoría incluye tanto naciones europeas como Australia, que mantiene una presencia sólida en el ránking.

8. Canadá, Estonia y Emiratos Árabes Unidos – 184 destinos

Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los países con mayor ascenso en la última década, logrando entrar al Top 10 junto a Canadá y Estonia, con 184 destinos.

9. Croacia, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia – 183 destinos

Cuatro países europeos ocupan el noveno lugar, con 183 destinos. Su presencia en el ranking refleja el crecimiento sostenido de la movilidad en Europa del Este.

10. Islandia, Lituania y Estados Unidos – 182 destinos

Finalmente, en el décimo puesto se encuentran Islandia, Lituania y Estados Unidos, con 182 destinos. Cabe destacar que Estados Unidos está en riesgo de salir del Top 10 por primera vez en los 20 años de historia del índice, lo que evidencia una pérdida de influencia en términos de movilidad global.

México no ha logrado entrar al Top 10 y el pasaporte mexicano se ubica en el lugar 22 con acceso a 158 países sin necesidad de visa.