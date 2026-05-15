Durante el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jingpin, llamó la atención la comitiva de líderes de la tecnología que acompañaron al estadounidense.

Pese a que los reflectores del Occidente se enfocaron en Elon Musk, CEO de Space X y Tesla; Tim Cook, de Apple; se viralizó la fotografía de la mesa en la que estuvieron estos dos magnates y l la presencia de una mujer.

Para quienes conocen del mundo de la innovación tecnológica, de inmediato se percataron que se trataba de la exitosa empresaria china, Zhou Qunfei, fundadora de Lens Tecnology.

Su presencia en esta cena de élite no era casualidad ni estrategia es el resultado de años de sacrificio y crecimiento dentro de la industria que la convirtieron en la mujer más rica de China, cuya fortuna, según Forbes, asciende a los 16,800 millones de dólares.

La empresa de Zhou es la encargada de abastecer las solicitudes de vidrio táctil de alta precisión de Apple y Tesla, el cual ya se emplea el ensamblaje de robots.

¿Quién es Zhou Qunfei, la mujer que cenó junto a Elon Musk y Tim Cook en China?

De acuerdo con reportes de medios chinos y de las redes sociales, Zhou Qunfei es una mujer con una historia que ha servido de inspiración en Asia.

Vivió una infancia difícil luego de que a sus cinco años de edad muriera su madre y poco tiempo después su padre quedara discapacitado y ciego, dejando a su familia en la pobreza.

Siendo una adolescente y sin posibilidad de estudiar, Zhou se fue a trabajar a una fábrica de vidrio en la línea de ensamblaje.

Hecho que fue clave para el desarrollo de sus propuestas futuras.

A base de dobles jornadas de trabajo y a emplear sus ratos libres a los estudios, Zhou Qunfei logró ahorrar una suma de dinero.

Con una idea de emprender en el mundo del vidrio, convenció a ocho personas, algunos miembros de su familia a que la respaldaran en su sueño de abrir un pequeño taller.

En 1993, fundó una fábrica de procesamiento de vidrio para relojes en Shenzhen, que sin tenerlo claro sería la ventana para alcanzar en el nuevo siglo nuevas oportunidades en el mundo de la tecnología.

En ese tiempo como gran emprendedora trabajó duro para hacer crecer el pequeño taller hasta convertirlo en una fábrica. Fue desde la encargada del área de ventas hasta reparó máquinas, experiencia ganada durante su adolescencia.

Su fortuna empezó a vislumbrarse cuando en el 2000, Zhou se percató como estaba cambiando la industria del vidrio con los smartphones por lo que encontró una oportunidad de proveer este material a empresas que hacían copias baratas de los teléfonos de las marcas más importantes.

¿Cómo hizo su fortuna Zhou Qunfei? La historia detrás de Lens Technology

Con la experiencia en el ramo, tiempo después se percató de la rápida transformación y la importancia que tenía su producto en el desarrollo global, por lo que se decidió crear Lens Technology.

En medio de la creciente demanda de celulares, las grandes compañías requerían más fábricas de vidrio que respondieran a la cantidad de pantallas que el mercado requería.

Qunfei obtuvo un millonario contrato con Motorola, con quien en un inicio sólo era la proveedora de pantallas para un modelo de celular, pero al ver la calidad de trabajo, la empresaria logró catapultarse cerrando más contratos.

A la fecha, Lens Technology es considerada pionera en " avances constantes de aplicación de nuevos materiales, introduciendo vidrio, zafiro, cerámica y otros más en la industria de la electrónica de consumo".

De acuerdo con la revista Forbes, actualmente entre su cartera de clientes cuenta con

Apple

Samsung

Huawei

BYD

Tesla

Asimismo, en 2025 ocupó el puesto 29 entre los 100 más ricos de China y en 2025, el 166 entre los multimillonarios en el mundo.